Siria | Vladimir Putin | “Isis ha 700 cittadini Ue e Usa in ostaggio” “Minacciano di

Siria - Vladimir Putin : “Terroristi Isis hanno in ostaggio 700 cittadini Ue e Usa - minacciano di ucciderne 10 al giorno” : Terroristi dell’Isis avrebbero preso in ostaggio quasi 700 cittadini europei e statunitensi nelle aree della Siria controllate dalle forze filo-americane. È quanto sostiene il presidente russo Vladimir Putin, secondo cui i terroristi avrebbero lanciato anche un ultimatum, minacciando di uccidere 10 persone al giorno qualora questo non venisse rispettato. “Secondo i nostri dati – ha detto Putin intervenendo al Forum di Valdai, a ...