Siria | Putin | Isis ha Ue-Usa in ostaggio

Siria - Vladimir Putin : “Terroristi Isis hanno in ostaggio 700 cittadini Ue e Usa - minacciano di ucciderne 10 al giorno” : Terroristi dell’Isis avrebbero preso in ostaggio quasi 700 cittadini europei e statunitensi nelle aree della Siria controllate dalle forze filo-americane. È quanto sostiene il presidente russo Vladimir Putin, secondo cui i terroristi avrebbero lanciato anche un ultimatum, minacciando di uccidere 10 persone al giorno qualora questo non venisse rispettato. “Secondo i nostri dati – ha detto Putin intervenendo al Forum di Valdai, a ...

TRUMP VS PUTIN : “COINVOLTO IN DELITTI E AVVELENAMENTI”/ Rubio : “assassini anche leader Cina e Siria” : TRUMP cho su PUTIN: "probabilmente" coinvolto in avvelenamenti i assassini ma non negli Usa. Le sue parole in una intervista a 60 minutes della Cbs, le parole su Russiagate e clima.(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 11:30:00 GMT)

Merkel-Erdogan segnali di disgelo Vertice sulla Siria con Putin a ottobre : Ci sono ancora 'profonde differenze', ha ammesso Angela Merkel evocando la libertà di stampa e il rispetto dei diritti umani in Turchia. Eppure, dopo l'incontro con il presidente Recep Tayyip Erdogan, ...

Germania - vertice Merkel-Erdogan : in preparazione summit su Siria con Putin e Macron. Dündar diventa caso diplomatico : vertice bilaterale insidioso quello di venerdì tra il Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, e il Cancelliere tedesco, Angela Merkel, a Berlino. Tema principale sul tavolo dei leader era la situazione in Siria, per la quale la leader della Cdu ha poi annunciato un vertice con Erdogan, Vladimir Putin e ed Emmanuel Macron. Ma la visita del “Sultano” di Ankara aveva anche lo scopo di raffreddare i rapporti tra i due Paesi, diventati ...

Putin ha annunciato la vendita alla Siria di un sofisticato sistema di difesa aerea : La decisione è stata presa in funzione anti-israeliana, e riflette la crisi seria e recente nei rapporti tra la Russia e Israele The post Putin ha annunciato la vendita alla Siria di un sofisticato sistema di difesa aerea appeared first on Il Post.

Aereo russo scomparso : “abbattuto per errore dalla Siria”/ Ultime notizie - Putin : “Israele irresponsabile” : Jet russo con 14 militari scomparso nel Mediterraneo. Ultime notizie, "abbattuto da contraerea della Siria". Mosca, "azione di Israele irresponsabile, si sono schermati col nostro Aereo"(Pubblicato il Tue, 18 Sep 2018 10:45:00 GMT)

Siria - Putin annuncia accordo su Iblid : 20.11 Russia e Turchia sono giunte all'accordo di creare a Idlib lungo il fronte dell'area di de-escalation una "zona demilitarizzata" profonda 15-20 km che sarà pattugliata "dalle Forze armate turche e dalla polizia militare russa". Lo ha detto il presidente Putin dopo l'incontro con Erdogan sulla Siria. "I gruppi armati,sia i ribelli sia i miliziani di al-Nusra,dovranno ritirare "uomini, artiglieria e mezzi pesanti" entro il 10 ottobre ...

Siria - Putin contro la tregua a Idlib : Nessun cessate il fuoco a Idlib. Nel vertice a tre di ieri sulla situazione dell'ultima provincia Siriana in mano ai ribelli ha vinto la linea imposta da Russia e Iran a scapito di quella di Ankara. ...

Siria - summit Putin-Rohani-Erdogan su Idlib "Annientare i terroristi"/ Ultime notizie : minacce dalla Russia : Guerra Siria, Ultime notizie: vertice oggi tra Iran, Russia e Turchia a Teheran. Si decide il futuro del Medio Oriente, con Trump che chiede a Putin ed Erdogan di sfilarsi da Assad(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 21:52:00 GMT)

Siria : Putin vs Erdogan vs Trump. I rapporti di forza si decidono a Idlib : di Roberto Iannuzzi* Fervono i preparativi militari e gli sforzi negoziali internazionali in vista dell’imminente offensiva del regime Siriano contro la provincia di Idlib, ultima roccaforte dei ribelli in gran parte rappresentati ormai da gruppi jihadisti. Tappa fondamentale delle attività diplomatiche è il vertice che si tiene oggi a Teheran fra Russia, Turchia e Iran, i principali attori internazionali di un processo negoziale che nelle ...

Siria - braccio di ferro Trump-Putin su Idlib : Il presidente Trump intima ad Assad, ai russi e agli iraniani di non attaccare Idlib, ma poche ore dopo gli aerei di Mosca bombardano la regione. L’inviato dell’Onu, Staffan de Mistura, dice che Damasco ha stabilito il 10 settembre come scadenza per lanciare l’offensiva finale, sollecita Mosca ed Ankara a trovare una soluzione diplomatica che rispa...