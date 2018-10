Siria | gli USA inviano veicoli corazzati e armi pesanti a Manbij

Putin : evitato sviluppo peggiore degli eventi in Siria grazie alla Russia - : La Russia, grazie alla sua operazione militare, ha impedito il peggior sviluppo degli eventi in Siria. Lo affermato il presidente russo Vladimir Putin intervenendo al Club di discussione Valdai. "Per ...

Speciale difesa : Siria - Consiglio democratico risponde a minacce governative di operazione militare : Amman, 16 ott 15:30 - , Agenzia Nova, - Il gruppo di opposizione Consiglio democratico Siriano , Sdc, , organizzazione politica delle milizie curdo-arabe Forze democratiche Siriane... , Res,

Siria : Ong - 130 famiglie rapite da Isis : ANSAmed, - BEIRUT, 15 OTT - Centinaia di civili sono stati rapiti da miliziani dello 'Stato islamico' nella Siria orientale, in una zona dove sono in corso combattimenti tra jihadisti e forze curdo-...

Siria : Ong - 130 famiglie rapite da Isis nell'est : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Siria - Bbc "almeno 106 attacchi chimici negli ultimi 4 anni"/ Ultime notizie : inchiesta choc - vittime i civili : Siria, inchiesta della Bbc sugli attacchi chimici: negli ultimi 4 anni almeno 106. Assad nega di essere in possesso di armi chimiche, la provincia di Idlib principale bersaglio.(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 10:55:00 GMT)

Siria - inchiesta BBC : “Negli ultimi 4 anni 106 attacchi con armi chimiche contro civili” : Un'inchiesta indipendente condotta dalla BBC ha documentato almeno 106 attacchi con armi chimiche in Siria dal 2014, cioè da quando Assad ha firmato la convenzione internazionale contro le armi chimiche.Continua a leggere

Siria - oltre 100 famiglie rapite da Isis da campo profughi : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Siria - Ong : oltre 100 famiglie rapite dall'Isis in un campo profughi : Centinaia di persone sono state rapite dai combattenti dello Stato Islamico in un campo profughi nella Siria orientale. Lo ha denunciato l'Osservatorio Siriano per i diritti umani, che ha parlato di "...

Ingegnere Siriano inventa sistema di difesa automatico dotato di mitragliatrice russa - : L'Ingegnere siriano Hamzah Salam ha invetntao un sistema di guardia automatico dotato di una mitragliatrice Kalashnikov. L'Ingegnere difende casa sua con questi sistemi nel paese di Shreihi. La scorsa ...

Media : USA in Siria useranno gli F-22 in risposta agli S-300 - : Gli USA potrebbero usare di nuovo i caccia stealth F-22 in Siria e gli aerei anti-aradr F-16CJ in risposta all'invio a Damasco dei sistemi anti-missile e anti-aerei russi S-300, riporta The Drive. ...

Maha : «Io e mia figlia twittiamo insieme per la pace in Siria» : Hala e i tweet da IdlibHala e i tweet da IdlibHala e i tweet da IdlibHala e i tweet da IdlibHala non l’ha mai vista la sua città, Idlib, senza la guerra. Quando è nata, sei anni fa, le macerie erano già dappertutto da oltre un anno. L’unico mezzo di comunicazione che la porta lontano dalla paura delle bombe e della morte è il cellulare di sua madre Maha. Lì, quando la connessione è disponibile, può guardare i video di cartoni animati ...

Iran - missili balistici contro bersagli dello Stato islamico in Siria : L'Iran ha lanciato sei missili balistici contro obiettivi dello Stato islamico identificati in Siria come rappresaglia per l'attacco avvenuto il 22 settembre scorso ad Ahvaz. E' quanto si legge in una ...

Esperto : la Russia riuscirà a monitorare dalla Siria gli aerei sulle piste europee - : La Russia consegnerà alla Siria non solo i sistemi S-300 ma anche altri sistemi di difesa, grazie ai quali l'esercito russo sarà in grado di monitorare e rispondere agli aerei nei paesi del Medio ...

Damasco accusa gli USA di addestrare i terroristi rimasti in Siria - : Gli Stati Uniti stanno sottoponendo a nuovo addestramento i terroristi dell'ISIS nella base di Al Tanf. Lo sostiene il ministro degli esteri Siriano Walid Muallem. Secondo il ministro, Washington ...