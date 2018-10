Sicurezza Autostrade - il Ministero : Limitare traffico sull'A24 e A25 : L'Aquila - "Particolare attenzione" nella "regolamentazione del transito dei veicoli pesanti", in particolare su 8 viadotti "che, come dimostrato nelle verifiche di Sicurezza, inducono sollecitazioni critiche specialmente agli impalcati e alle solette", sulla A24 e A25. È una delle 5 prescrizioni contenute nella relazione firmata dal dirigente del Mit, Placido Migliorino, e consegnata al ministro Danilo ...

Sicurezza Autostrade in II Commissione regionionale All'odg A24 e A25 e tratto abruzzese A14 : L'Aquila - La Seconda Commissione del Consiglio regionale d'Abruzzo "Territorio, Ambiente e Infrastrutture" oggi si è riunita per discutere con il seguente ordine del giorno: "Audizioni in merito alla Sicurezza delle infrastrutture autostradali A24-A25 e A14 per il tratto di competenza abruzzese". Sono stati invitati: Strada dei Parchi Spa, amministratore delegato Cesare Ramadori e vicepresidente Mauro Fabris; ...

Sicurezza Autostrade A24 e A25 - Strada dei Parchi a Toninelli : “Sblocchi i fondi entro 5 giorni” : Strada dei Parchi, società del Gruppo Toto che gestisce le autostrade A24 e A25, ha inviato una diffida al ministero Infrastrutture e Trasporti per lo sblocco dei 192 milioni per la messa in Sicurezza dei viadotti.Continua a leggere

C'è o no un problema di Sicurezza sui viadotti delle autostrade A24 e A25? : 'Alcuni piloni dei viadotti della A24 , Roma-Teramo, e A25 , Torano - Pescara, , che ho potuto visionare con i miei occhi, sono in condizioni così degradate da risultare allarmanti'. Un avviso di ...

Ponte Morandi : Autostrade - valori verifica travi non indicavano livello Sicurezza (2) : (AdnKronos) - La nuova normativa sulle tecniche di costruzione, sottolinea Autostrade per l'Italia, "si applica soltanto ai progetti definitivi che nel 2008 non erano ancora stati approvati dalla Conferenza dei Servizi. La normativa non è, dunque, retroattiva. Diversamente andrebbe abbattuta e ricos

Ponte Morandi : Autostrade - valori verifica travi non indicavano livello Sicurezza : Roma, 16 ott. (AdnKronos) - Le strutture tecniche di Autostrade per l'Italia ribadiscono "nuovamente che tali valori non indicavano in alcun modo il livello di sicurezza del Morandi". Così Autostrade per l'Italia in merito a quanto riportato oggi dal quotidiano 'La Repubblica' sui valori di verifica

Genova - Autostrade : piani demolizione ponte non legati Sicurezza : Roma, 7 ott., askanews, - Autostrade per l'Italia precisa che i passati progetti di demolizione del ponte Morandi a partire dal 2001 'non sono mai stati definiti in relazione ad eventuali rischi per ...

Genova - Autostrade : piani demolizione ponte non legati Sicurezza : Roma, 7 ott., askanews, - Autostrade per l'Italia precisa che i passati progetti di demolizione del ponte Morandi a partire dal 2001 "non sono mai stati definiti in relazione ad eventuali rischi per ...

Genova - Autostrade : In 3 anni spesi 9mln per Sicurezza ponte : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Genova - la commissione : 'Autostrade non fece la valutazione di Sicurezza' : La valutazione di sicurezza del viadotto Polcevera richiesta ad Autostrade per l'Italia 'non esiste, non essendo stata eseguita la valutazione di sicurezza del viadotto Polcevera'. È quanto scrive la ...

Genova - la commissione : «Autostrade non fece la valutazione di Sicurezza» : La valutazione di sicurezza del viadotto Polcevera richiesta ad Autostrade per l'Italia «non esiste, non essendo stata eseguita la valutazione di sicurezza del viadotto...

Genova - la Commissione Mit : “Autostrade non fece la valutazione di Sicurezza” : Mentre si attende ancora il Decreto Genova e dall’ultima bozza si apprende che Autostrade è stata esclusa arriva anche il parere della Commissione ispettiva del Mit. È stata pubblicata sul sito del Ministero dei trasporti e ha stabilito come siano evidenti mancanze e omissioni della manutenzione da parte di Autostrade. “La valutazione di sicurezza del viadotto Polcevera richiesta ad Autostrade per l’Italia “non esiste, non essendo stata eseguita ...

Ponte Morandi - la commissione : "Autostrade non aveva fatto le appropriate valutazioni di Sicurezza" : Secondo i tecnici del Mit, inoltre, sono state "celate informazioni necessarie alla vigilanza", e le procedure di sicurezza sono ancora oggi "inadatte a prevenire crolli"

Genova - la commissione : 'Autostrade non fece valutazione di Sicurezza' : Un problema che, secondo il vice premier Luigi di Maio, ha a che vedere con cavilli normativi e questioni di opportunità politica. 'Con il Decreto Genova individuiamo il super commissario alla ...