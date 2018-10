Si salverà l' Italia dall' Orso dei mercati?

Disastro Italia anche in Nations League : falsi alibi e presunzione non ci salveranno : La Nations League è un torneo ufficiale, non una paccottiglia di amichevoli. La percezione in Italia è chiaramente la seconda, lo si avverte dai post dei tifosi sui social network e dalla freddezza con cui la gente ha accolto la novita' 2018 dell'Uefa. Con buona pace di tutti, duole ricordare che si tratta di calcio 'vero', di partite che determinano la conquista finale di un trofeo, promozioni e retrocessioni come in qualunque campionato. Duole ...