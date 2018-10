Si lancia dal secondo piano | 21enne | salvo grazie ad auto parcheggiata

Farmaci : Amgen lancia anche in Italia biosimilare adalimumab : Amgen annuncia il lancio in Europa, Italia compresa, di Amgevita*, biosimilare di adalimumab che ha ricevuto l’approvazione dalla Commissione europea per il trattamento negli adulti di gravi malattie infiammatorie croniche tra cui: artrite reumatoide da moderata a severa; artrite psoriasica; spondilite anchilosante attiva grave; malattia di Crohn da moderata a severa e colite ulcerosa da moderata a severa. Amgevita è anche autorizzato per ...

Umbria libera dall'amianto - i sindacati lanciano l'appello : PERUGIA Cgil Cisl Uil regionali hanno rilanciato alla Fiera Ecosostenibile di Bastia Umbra "Fa' la cosa giusta", la questione amianto. Lo hanno fatto sostenendo la piattaforma nazionale unitaria che ...

Netflix acquista i diritti di Narnia e rilancia l'opera messa al bando dalla cultura atea : Come è accaduto per il Signore degli Anelli, anche 'Le Cronache di Narnia' scritte da Clive Staples Lewis, sono identificate come una tra le saghe fantasy più apprezzate della letteratura ...

I gol dalle retrovie per rilanciare Mancini aspettando il bomber : Roma - La cabinovia che corre accanto allo stadio Slaski di Chorzow, palcoscenico del ritorno alla vittoria della Nazionale in una partita ufficiale, può essere l'attuale simbolo del viaggio azzurro: Italia ancora sospesa per aria ma finalmente un po' più lontana dalla stazione di partenza, quella gara con la Svezia che ci fece perdere l'aereo iridato per la Russia.Si riparte così dal bel gioco, esaltato da tanti addetti ai lavori, dal ...

Salmonella nelle cozze provenienti dalla Grecia : il Rasff lancia l'allarme : Ancora una volta ci troviamo a parlare di allarmi alimentari riguardanti le cozze, in questo caso non provenienti dall'Italia bensì dalla Grecia. Si tratta di alcuni esemplari di molluschi contaminati da Salmonella che per tale motivo sono posti sotto l'attenzione dei consumatori, i quali potrebbero essere esposti a serie conseguenze fisiche se consumassero i prodotti contaminati. Quanto rivelato dal Rasff Food and Feed Safety Alerts - European ...

Tenta di lanciarsi dal ponte San Vito a Ragusa : salvato da poliziotto : Un poliziotto ieri pomeriggio ha salvato un uomo che voleva farla finita lanciandosi dal ponte San Vito a Ragusa.

PD - GENTILONI CON ZINGARETTI PER RIlanciaRE I DEM/ Video - elezioni segreteria : messaggio dal palco a Renzi : "Piazza Grande", convention ZINGARETTI a Roma per lanciare candidatura a Segretario Pd: "no correnti nel Congresso, serve aria fresca". GENTILONI risponde a Renzi: Video blitz animalisti(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 09:09:00 GMT)

Cosa hanno detto Zingaretti e Gentiloni dal palco che vuole rilanciare il Pd : Nicola Zingaretti e Paolo Gentiloni sullo stesso palco. Si salutano, si ringraziano nei rispettivi discorsi, duettano per dare una prospettiva al Partito Democratico e al Paese. Non necessariamente in quest'ordine, ma se l'obiettivo finale è "mandare a casa questo governo", nessuno si nasconde che la strada sarà ancora lunga "non lo faremo domani, dovremo batterci", sottolinea il governatore del Lazio. ...

Castellammare/Vico Equense - Si lancia nel vuoto dalla Statale Sorrentina - migliorando le condizioni dell'uomo : Gli ultimi articoli di Cronaca Castellammare - Vergogna in Villa Comunale: presa di mira una giovane artista di strada Torre Annunziata/Boscoreale - Operazione 'Alto Impatto' dei carabinieri nella ...

Riace - l’Anpi lancia un appello a M5S : “Non girate lo sguardo dall’altra parte. Fermate Salvini. Il ‘modello’ ha già vinto” : “Non girate lo sguardo dall’altra parte. Fermate Salvini“. Inizia così l’appello di Carla Nespolo, presidente dell’Associazione nazionale partigiani (Anpi), che chiede a Luigi Di Maio e agli eletti M5S di far sentire la propria voce sulla circolare con cui il Viminale ha disposto il trasferimento dei migranti accolti a Riace e la progressiva chiusura dello Sprar cittadino: “Almeno per decenza, in una terra bella e ...

Sanremo - rivolta nel carcere nella notte : detenuti lanciano tv e mobili dalle celle. “Due agenti penitenziari feriti” : Quattro ore di rivolta con i prigionieri che gettavano oggetti dalle celle. È quello che è successo la scorsa notte nel carcere di Sanremo. I detenuti della prima sezione, una quindicina, intorno alle 2 hanno iniziato a lanciare tv, mobili e suppellettili e le bombolette a gas accese nel cortile interno. Ne dà notizia il segretario regionale del Sappe, Michele Lorenzo. La protesta è iniziata intorno alle 21, in modo pacifico, per poi riprendere ...

Ambiente - odore acre dal fiume Moro : esposto nella Procura di lanciano : Inquinamento di un tratto del fiume Moro, l’associazione ambientalista NuovoSensoCivico ha presentato un esposto alla Procura di Lanciano. Il caso riguarda un evidente stato di alterazione delle acque del Moro, divenute di color grigio e con forte odore acre, all’altezza del ponte di collegamento tra i comuni di Lanciano e Poggiofiorito (Chieti). Sul posto e’ intervenuta l’Agenzia regionale per la tutela ...

Una biciclettata per lanciare la nuova ciclovia dalle porte di Torino alle Langhe : Da Moncalieri ad Alba, arriva una biciclettata per lanciare la nuova ciclovia Lan.Po , Langhe Po, . Un sogno: dalle porte di Torino alle Langhe in bici, con un percorso condiviso e unico. Un sogno che,...