Si chiude lo stargate ortodosso a Roma | ma per Francesco la via della seta parte dalla

(Di giovedì 18 ottobre 2018) Nel comunicato ufficialeSanta Sede sull'udienza al Presidente sudcoreano non c'è nessun accenno ad un invito ed ad una possibile visita in Corea del Nord. Ma Papa"ha detto che potrebbe visitare Pyongyang quando ufficialmente invitato". Così ha riferito il portavoce del presidente sud-coreano Moon Jae-in, citato dall'agenzia di stampa sudcoreana Yonhap, al termine dell'udienza concessa dal Pontefice al cattolico leader sudcoreano che, come già anticipato, gli ha portato un invito di Kim Jong-un a visitare la Corea del nord."Il Papa ha detto - ha affermato ilPortavoce - 'darò senz'altro una risposta quando sarò ufficialmente invitato e posso andare'". Moon ha chiesto al Pontefice se avesse potuto riferire a Kim Jong-un di inviare una delegazione ufficiale in Vaticano per invitare il Papa e, sempre a quanto riferito...