forzaroma.info

: ???Sì a #Herrera, #Karsdorp finisce ko???? - forzaroma : ???Sì a #Herrera, #Karsdorp finisce ko???? - romanewseu : Sì a #Herrera, #Karsdorp finisce k.o. #ASRoma #RassegnaStampa - PagineRomaniste : Sì a #Herrera; #Karsdorp finisce ko #ASRoma -

(Di giovedì 18 ottobre 2018) Dì la tua 0 Dì la tua 0 Il presidente Pallotta pare intenzionato a dare il via libera al mercato di gennaio, se ci saranno situazioni favorevoli. Come riporta 'La Gazzetta dello Sport', torna a rimbalzare il nome di Hector, 28 anni, centrocampista del Porto, col contratto in scadenza nel 2019 , e che non vuole rinnovarlo, . Costerà tanto invece Mathhijs De Ligt , il ...