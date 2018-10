Sfollati Genova | due ore per recuperare i beni nelle case

Due ore e 50 scatoloni per raccogliere tutto : gli Sfollati di Genova rientrano nelle case : Dopo il via libera arrivato da parte delle istituzioni locali, grazie ai dati positivi provenienti dai sensori di stabilità...

Genova - Sfollati rientrano per due ore : 10.01 Dopo un breve stop dovuto al forte vento, che non garantiva la massima sicurezza, a Genova gli sfollati del Ponte Morandi sono potuti entrare nelle loro case, per recuperare i loro averi. Due persone per ogni nucleo familiare, accompagnate da due vigili del fuoco, possono entrare in casa e riempire in 2 ore di tempo i 50 scatoloni concessi loro. La portavoce degli sfollati, Moretti: due ore sono poche, ma è il meglio che siamo riusciti a ...

Genova - Ponte Morandi : lieve ritardo per il rientro degli Sfollati - via libera della commissione : Sono iniziati con mezz’ora di ritardo, intorno alle 9, i rientri degli sfollati di Ponte Morandi a Genova: la commissione tecnica ha dato il via libera alle operazioni. Lo stop iniziale è stato “precauzionale. Il vento non influisce sui sensori, il Ponte non si sta muovendo. In giornata saranno effettuati tutti gli accessi previsti,” ha spiegato Sergio Gambino, consigliere delegato alla Protezione civile del Comune di ...

Genova - gli Sfollati entrano in casa : Il vento aveva fatto temere uno slittamento dai tempi incerti - I primi residenti avrebbero dovuto accedere nelle abitazioni alle 8.30, ma l'accesso è stato bloccato; inizialmente si temeva la pioggia,...

Ponte Morandi : vento a Genova - slitta il rientro degli Sfollati : Il rientro degli sfollati di Ponte Morandi nelle proprie case è rimandato: “Speravamo non piovesse, ma c’è vento, per cui il via alle operazioni è stato sospeso. Siamo in stand by. Speriamo sia questione di poco: siamo sospesi“, spiega Franco Ravera, presidente del comitato sfollati, al termine di un incontro con i vigili del fuoco. L'articolo Ponte Morandi: vento a Genova, slitta il rientro degli sfollati sembra essere il ...

Due ore e 50 scatoloni. Gli Sfollati di Genova rientrano nelle case : "Speriamo che questi 120 minuti durino a lungo" : Tre amici d'infanzia, cresciuti giocando sotto il ponte Morandi. Dopo più di 50 anni sono ancora uniti ma questa volta nel dramma, hanno l'umore malconcio e la tensione dei loro sguardi invade la hall dell'albergo che li ospita da quel maledetto 14 agosto. Dal giorno del crollo, quando da orgogliosi abitanti del quartiere Sampierdarena sono diventati per tutti "gli sfollati di Genova".La tensione, si diceva, perché dopo quasi 70 ...

Genova : ex calciatori di Genoa e Samp in campo per gli Sfollati : Il triangolare di beneficenza ha visto gli ex calciatori battere la nazionale di calcio dei parlamentari e la squadra dei Vigili del Fuoco -

Crollo Ponte Genova : in caso di pericolo gli Sfollati hanno 4 minuti per evacuare : Gli accessi nelle case della zona rossa di via Porro e via Fillak a Genova, sfollate in seguito al Crollo del Ponte Morandi, potranno essere soggetti a modifiche in caso di dati negativi da parte del sistema di monitoraggio, in particolare per quanto riguarda la pila 10 del troncone di levante del viadotto, che insiste sulle abitazioni. Lo precisa in una nota la struttura commissariale dell’emergenza presieduta dal presidente della Regione ...

CROLLO PONTE MORANDI - OK COMMISSIONE MIT A RIENTRO Sfollati/ Ultime notizie Genova : si comincia il 18 ottobre : CROLLO PONTE MORANDI, ok da COMMISSIONE Mit al RIENTRO degli SFOLLATI: Ultime notizie, Bucci e Toti “dati positivi dai sensori”. Sul Comune Genova il calendario con tutti gli accessi(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 22:01:00 GMT)

Crollo del ponte di Genova - via libera dalla Commissione tecnica al rientro degli Sfollati : Il parere favorevole è arrivato dopo l'analisi dei dati del sistema di monitoraggio. Toti e Bucci: "Promessa mantenuta"

Genova - giovedì rientro Sfollati in case : 18.40 C'è il via libera della Commissione tecnica al rientro degli sfollati nelle case della zona rossa, sotto quello che resta del ponte Morandi. Il parere farevole dopo l'analisi dei dati ottenuti dal sistema di monitoraggio con sensori della pila 10 del troncone di Levante. "Promessa mantenuta -annunciano il presidente della Regione Toti e il sindaco di Genova Bucci-. A partire dalle 8 di giovedì 18 sarà possibile avvviare le attività di ...

Crollo ponte a Genova - Bucci : 'Sfollati potranno rientrare il 18/19 ottobre' : Bucci ha spiegato che ciascun nucleo familiare sarà accompagnato da tre vigili del fuoco, due in casa e uno a terra. Per completare le operazioni avranno due ore di tempo. potranno utilizzare un ...