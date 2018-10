Sfollati | è il giorno del rientro a casa

Genova - Miur : “Nessuno dei ragazzi Sfollati perderà un giorno di scuola” : Il ponte è crollato, ma gli studenti genovesi non rischiano di perdere parte dell’anno scolastico. Non solo, perché Giovanna Boda, a capo Direzione generale per lo studente, l’integrazione e la partecipazione del ministero dell’Istruzione, ha dichiarato che il Miur si impegnerà affinché “Nessuno dei ragazzi sfollati perderà un solo giorno di scuola”. Di là dell’urgenza casa, dei dibattiti sulla nazionalizzazione o meno delle ...