Sfollati del Morandi | in corso i rientri

Sfollati - è il giorno del rientro a casa : Due ore di tempo e 50 scatoloni a disposizione per recuperare una vita. Due mesi dopo il crollo di ponte Morandi gli abitanti Sfollati della zona rossa di Genova potranno rientrare nelle loro case per ...

Genova - Ponte Morandi : lieve ritardo per il rientro degli Sfollati - via libera della commissione : Sono iniziati con mezz’ora di ritardo, intorno alle 9, i rientri degli sfollati di Ponte Morandi a Genova: la commissione tecnica ha dato il via libera alle operazioni. Lo stop iniziale è stato “precauzionale. Il vento non influisce sui sensori, il Ponte non si sta muovendo. In giornata saranno effettuati tutti gli accessi previsti,” ha spiegato Sergio Gambino, consigliere delegato alla Protezione civile del Comune di ...

Sfollati del Morandi - iniziati i rientri : Incominciate alle 9 le operazioni nelle abitazioni della “zona rossa” provocata dal crollo del viadotto |

Sfollati del Morandi - rientri in stand-by : Rinviato sino alle 9-9.30 l’inizio delle operazioni nelle case della “zona rossa” causata dal crollo del viadotto

Crollo del ponte di Genova - via libera dalla Commissione tecnica al rientro degli Sfollati : Il parere favorevole è arrivato dopo l'analisi dei dati del sistema di monitoraggio. Toti e Bucci: "Promessa mantenuta"

Genova - c'è l'ok per il rientro degli Sfollati del ponte Morandi - : La Commissione tecnica ha dato parere favorevole dopo aver analizzato i dati ottenuti dal sistema di monitoraggio con sensori della pila 10 del troncone di levante. Il sindaco Bucci e il governatore ...

Il ciclone “Titli” travolge la costa orientale dell’India : 300mila Sfollati : Il violento ciclone Titli ha investito la costa orientale dell’India: ha danneggiato molte capanne di fango e sradicato alberi e pali della luce, costringendo all’evacuazione circa 300mila persone. Il dipartimento meteorologico indiano ha reso noto che il ciclone ha colpito le zone costiere nell’est dello Stato di Orissa con venti fino a 150 km/h. Le scuole sono state chiuse, mentre sono stati ridotti i collegamenti aerei e ...

Maiorca - alluvione nell’Est dell’isola : 9 morti e centinaia di Sfollati. Sànchez : “Devastante”. Allerta a Ibiza e Formentera : Piogge torrenziali, inondazioni, anche una tromba marina. La fine dell’estate mette in ginocchio Maiorca. In particolare la località di Sant Llorenç des Cardassar, a circa 60 chilometri a Est di Palma, ma anche S’Illiot, sul mare. Al momento si contano 9 morti, 6 dispersi, 3 feriti e oltre 200 sfollati, in parte ospitati in un ippodromo e in un palazzetto dello sport. . In 4 ore sono caduti 22 centimetri di acqua, cifre che danno la ...

Genova - il comitato degli Sfollati contro il decreto del governo : 'Sì ad Autostrade per rifare il ponte' : E sul Dl Genova ribadiscono che non sono presenti 'le misure chieste dal sindaco. Non ci sono sicurezze'. Intanto è rrivato il via libera dei tecnici per il rientro per poche ore nelle proprie ...

Genova - riaprirà parte della strada sotto il moncone | C'è l'ok dai tecnici per i "traslochi" degli Sfollati : Il gip ha autorizzato la riapertura di via 30 Giugno. Il presidente del comitato di chi è rimasto senza casa: "Nel decreto non ci sono le misure chieste da Genova, dal sindaco. Per gli sfollati non ci sono sicurezze".

Genova - riaprirà parte della strada sotto il monconeGli Sfollati : meglio far ricostruire ad Autostrade : Il gip ha autorizzato la riapertura di via 30 Giugno. Il presidente del comitato di chi è rimasto senza casa: "Nel decreto non ci sono le misure chieste da Genova, dal sindaco. Per gli sfollati non ci sono sicurezze".

"Coinvolgere Autostrade nella ricostruzione sarebbe stato meglio". La posizione del comitato Sfollati di Genova : "Per noi coinvolgere Autostrade nella ricostruzione sarebbe stato meglio". Lo ha detto il portavoce del comitato sfollati di via Porro, Franco Ravera, ospite di Non Stop News, la trasmissione di informazione quotidiana su Rtl 102.5.Tra l'altro, Ravera ha detto di credere che "ci sia uno scontro ideologico a Roma che si ripercuote su Genova".Per quanto riguarda il decreto, dentro "non ci sono le misure chieste da Genova, dal sindaco. Per gli ...

Genova - la rabbia degli Sfollati del Ponte Morandi. Toninelli : "Il dl Migliorerà" : Gli sfollati dal crollo del Ponte Morandi sono scesi in piazza a Genova. "Siamo qui per chiedere soprattutto la riapertura delle strade, c'è una comunità di 50 mila abitanti, quella della Valpolcevera,...

Gli Sfollati di Ponte Morandi in piazza : i motivi della protesta : Gli abitanti della Valpolcevera chiedono la riapertura delle strade sbarrate dai detriti del crollo: "Vogliamo tempi certi"