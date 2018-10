Serie C | la Juve B interrompe la corsa dell’Arezzo verso la vetta | decisivo Nocchi ...

SerieA - Veltroni sul campionato : “La Juve non ha già vinto - Napoli grande squadra” : Walter Veltroni, ai microfoni di Rai Radio 2 durante il programma I Lunatici, è intervenuto sull’andamento dell’attuale campionato e sulla possibile vittoria finale della Juventus: “Dite che la Juventus ha già ammazzato il campionato? No, i campionati non sono creature docili, ci sono diverse squadre competitive: la Roma, il Napoli, l’Inter e il Milan. Certo, se arrivasse l’ottavo scudetto consecutivo sarebbe ...

Cresce la Serie A sui social : la Juventus ha 12 dei 20 giocatori con più followers : Crescono i followers della Serie A sui social, secondo l'11° report “The European Football Club” stilato da IQUII Sport. L'articolo Cresce la Serie A sui social: la Juventus ha 12 dei 20 giocatori con più followers è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Serie A Story - ottavo episodio. Stagione 2002-03 : vince ancora la Juve con due giornate di anticipo. Al Milan la Champions League in una finale tutta italiana : Prosegue il nostro viaggio nella storia del nostro Campionato di Serie A. Anno 2002. Il Brasile vince il suo quinto Mondiale sconfiggendo in finale la Germania per 3-0: i verdeoro mantengono il primato di Nazionale ad aver vinto più Mondiali nella storia, aumentando il loro bottino a cinque Coppe del Mondo. Grande trascinatore della Seleçao è il “Fenomeno” Ronaldo, capocannoniere del torneo con 8 reti, che passa in quell’estate dall’Inter al ...

Risultati Serie C/ Classifica aggiornata : Catania - tris al Trapani e favore alla Juve Stabia! : Risultati Serie C: Classifica aggiornata, il Catania strapazza il Trapani e vince ancora, cinque su cinque per la Juve Stabia che, con due partite in meno, si trova a un punto dalla vetta(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 22:16:00 GMT)

RISULTATI Serie C / Classifica aggiornata : Juve Stabia - 5 su 5! Via alle altre partite. Diretta gol live score : RISULTATI SERIE C: Classifica aggiornata, Diretta gol live score delle partite che si giocano martedì 16 ottobre e aprono il programma della settima giornata. Coinvolto il solo girone C(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 20:11:00 GMT)

Serie A Genoa - Piatek sulla strada della Juventus : GENOVA - La prima settimana completa di Ivan Juric al Genoa filerà via tra il rientro dei nazionali e le alchimie tattiche necessarie da trovare. Quelle che sono nuove fino a un certo punto, perché il ...

Capello : “Brava Italia! Serie A? Juventus superiore a tutte le altre” : Dopo l’importante vittoria esterna contro la Polonia, è tornato a parlare Fabio Capello. Il tecnico lo ha fatto a Radio anch’io Sport in onda su Radio 1 ribadendo l’importanza del successo della Nazionale facendo i complimenti alla squadra: “E’ stata una buona partita, ma si era già visto qualcosa di positivo contro l’Ucraina. La conferma […] L'articolo Capello: “Brava Italia! Serie A? Juventus ...

Fabio Capello sulla Nazionale : "Bravo Mancini - ci siamo"/ Serie A : "Scudetto alla Juventus - su Inter-Milan..." : Fabio Capello sulla Nazionale: "Bravo Mancini, ci siamo". L'ex tecnico della Roma fa il punto sulla Serie A: "Scudetto alla Juventus, sul derby Inter-Milan..."(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 12:55:00 GMT)

L’Uomo del Giorno : David Trezeguet - bomber della Juventus con 138 gol in Serie A : David Trezeguet è nato a Rouen, il 15 ottobre 1977, è un dirigente sportivo ed ex calciatore francese, di ruolo attaccante, presidente delle Juventus Legends e ambasciatore nel mondo della Juventus. Con la Nazionale francese è stato campione del mondo nel 1998 ed europeo nel 2000, nonché campione continentale U-18 nel 1996. Con le maglie di club, tra Argentina, Francia e Italia, ha invece conquistato quattro campionati e tre supercoppe ...

Calciomercato - Lukaku e il futuro in Serie A : 'Perché no?'. Poi elogia la Juventus : " Perchè no, è una cosa che spero ", le parole rilasciate dal belga alla Gazzetta dello Sport . In quale squadra? Lukaku non si sbilancia, ma i suoi complimenti alla Juventus sembrano essere un ...

Serie C - ancora una sconfitta per la Juventus Under 23 : Terza sconfitta stagionale per la Juventus Under 23 in Serie C. Dopo i ko contro Alessandria , in casa, e Carrarese , in trasferta, , oggi i ragazzi di Mauro Zironelli non sono riusciti a superare l'...

Serie C Arzachena-Juventus U23 1-0 - decide Bonacquisti. Pistoiese-Pisa 0-2 : ARZACHENA - L' Arzachena sorride, sconfiggendo tra le mura amiche la Juventus U23 , e conquistando la seconda vittoria consecutiva. Nel girone A di Serie C sei punti per i sardi, ancora a sette i ...

Risultati Serie C Girone A e B - la classifica : debacle della Juventus U23 - colpo grosso del Pisa [FOTO] : 1/41 Jennifer Lorenzini/LaPresse ...