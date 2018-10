Serie B | Spezia-Pescara in diretta tv | partita in chiaro venerdì su Rai Sport

Blastingnews

(Di giovedì 18 ottobre 2018) Riprendera' nel weekend il campionato diB VIDEO. L’8ª giornata si aprira' venerdì 19 ottobre 2018 alle ore 21.00 con l’anticipo tra. La capolista, reduce dal successo per 2-1 in casa contro il Benevento, sara' di scena allo Stadio Alberto Picco per una sfida d’alta quota. I liguri, che nel turno precedente si sono imposti per 1-3 sul campo del Livorno, inseguono in classifica a 3 lunghezze di distanza. Gli abruzzesi sono a quota 15 punti dopo 7 giornate, frutto di 4 vittorie e 3 pareggi. La squadra di Giuseppe Pillon provera' a continuare la striscia di risultati positivi, anche se non sara' semplice contro i ragazzi di Pasquale Marino. I tifosi potranno vedere laintv su Rai. Oltre che insul digitale terrestre, sara' visibile anche in streaming su Rai Play. In attesa di scoprire cosa accadra' in campo, vediamo quali ...