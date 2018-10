Serie A | nuova partnership per Infront e ConTe it

Wanderlust - una coppia aperta protagonista della nuova Serie di Netflix : Provare a realizzare una serie tv incentrata sul sesso senza farla diventare uno scadente soft-porn non è facile, soprattutto quando i protagonisti non sono dei sex symbol, ma quelli che potrebbero essere i nostri vicini di casa. Wanderlust, la nuova serie britannica coprodotta da BBC e Netflix e disponibile sulla piattaforma di streaming dal 19 ottobre, ruota attorno alla coppia formata da Joy (una Toni Colette in stato di grazia) e Alan ...

NYPD Blue - ABC prepara una nuova Serie tv con il figlio del Detective Sipowicz : Il vento dei revival continua a spirare nei network americani. L'ultima idea, almeno in ordine di tempo, arriva da ABC che sta lavorando per riportare in tv una sua storica serie tv NYPD Blue. La strategia seguita è quella spesso battuta di non fare un vero e proprio reboot attualizzando soltanto i personaggi e lo scenario ma di mantenere i legami con la serie originale, sfruttando i vecchi personaggi.Ecco così che l'idea del nuovo NYPD ...

«Élite» - la nuova Serie fenomeno di Netflix : Nano e Carla si raccontano in questa videointervista : Una scuola per ricchi, di quelle che la televisione ha insegnato a detestare. Élite, su Netflix dal 5 ottobre, all’apparenza non avrebbe nulla di diverso da Gossip Girl. La serie tv, seconda produzione spagnola di Netflix dopo La casa di carta, si dipana tra i corridoi di Las Encinas, dove i ricchi sono il futuro e i poveri rimangono a guardare. Non c’è differenza sociale ammessa nell’istituto, né diversità culturale. I ragazzini, viziati ...

Hill House : una casa infestata e una famiglia alle prese con i ‘fantasmi del passato’ nella nuova Serie : Hill House Se siete amanti del genere horror c’è qualcosa che potrebbe fare al caso vostro: Hill House, nuova produzione Netflix disponibile da questo weekend. Liberamente ispirata al libro di Shirley Jackson – pubblicato nel 1959 - The Haunting of Hill House, la serie tv è stata creata e diretta da Mike Flanagan (conosciuto soprattutto per Ouija – L’origine del male). Nel cast del telefilm spiccano Michiel Huisman (già visto ne Il trono ...

Iron Fist cancellata : non ci sarà una terza stagione ma arriverà una nuova Serie? : E alla fine è arrivata la sentenza che era già nell'aria dalla prima stagione: Iron Fist cancellata. La serie dedicata all'eroe Marvel ha zoppicato sin dall'inizio, le recensioni della prima stagione non erano positive per una mancanza di incisività e di azione tipica di questi show ma Netflix ha voluto regalarle una seconda stagione. Nonostante il notevole miglioramento, alla fine Netflix ha deciso di cancellare la serie che non otterrà una ...

Matthew Weiner sulla sua nuova Serie : “The Romanoffs non somiglia per niente a Mad Men” : Se fai il tuo esordio da showrunner con una serie come Mad Men, è naturale che sulla tua opera successiva si concentri una grande attenzione. Al netto di una evidente emozione, però, Matthew Winer appare rilassato e felice di parlare finalmente con la stampa della sua nuova creatura, The Romanoffs (di cui abbiamo recensito i primi due episodi), che esordisce il 12 ottobre su Amazon Prime Video. Ogni episodio di The Romanoffs – una serie ...

Blake Lively al lavoro su una nuova Serie tv Amazon sulla moda : Blake Lively torna in tv con una nuova serie per Amazon Prime Vision incentrata sul mondo della moda , I know you love this, XOXO, : ecco cosa se ne sa finora Blake Lively è attualmente impegnata nella creazione di una serie televisiva per Amazon che ruota attorno a cosa c'è di buono,...

Hill House - cosa aspettarsi dalla nuova Serie horror : Uscito per la prima volta nel 1953, e recentemente ripubblicato anche da noi in Italia da Adelphi, L’incubo di Hill House di Shirley Jackson è una delle pietre miliari della letteratura horror contemporanea, che ha ribadito la casa infestata dai fantasmi come uno dei motivi più ricorrenti di questo genere. Dopo il film del 1999 Haunting – Presenze con Catherine Zeta-Jones, arriva il 12 ottobre su Netflix, un altro adattamento, questa ...

Hill House - recensione in anteprima Blogo della nuova Serie Netflix : Tra le produzioni originali Netflix in arrivo ad ottobre, spicca Hill House, il cui debutto avverrà domani, 12 ottobre 2018, in tutti i Paesi in cui il servizio è disponibile. All'apparenza un semplice thriller dalle sfumature horror, la serie in realtà riesce a catturare nel corso degli episodi, sfruttando ma non imitando la fonte letteraria da cui deriva.Hill House, infatti, è tratto dal capolavoro del 1959 "L'incubo di Hill House" (noto ...