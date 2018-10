Serie A | Inter-Milan in 4K HDR in diretta esclusiva su Sky

Serie C - la Juve B interrompe la corsa dell’Arezzo verso la vetta : decisivo Nocchi : 1/33 Fabio Ferrari/LaPresse ...

Serie A - gli arbitri della nona giornata : Guida dirigerà Inter-Milan : Grande attesa per le designazioni arbitrali di questo turno di campionato, quello del derby di Milano che si giocherà domenica sera. L'arbitro scelto dal designatore Nicola Rizzoli per la sfida tra ...

«Élite» - la nuova Serie fenomeno di Netflix : Nano e Carla si raccontano in questa videointervista : Una scuola per ricchi, di quelle che la televisione ha insegnato a detestare. Élite, su Netflix dal 5 ottobre, all’apparenza non avrebbe nulla di diverso da Gossip Girl. La serie tv, seconda produzione spagnola di Netflix dopo La casa di carta, si dipana tra i corridoi di Las Encinas, dove i ricchi sono il futuro e i poveri rimangono a guardare. Non c’è differenza sociale ammessa nell’istituto, né diversità culturale. I ragazzini, viziati ...

Serie A - 9^ giornata : le probabili formazioni - lo spettacolo del derby Inter-Milan : Serie A, 9^ giornata: le probabili formazioni – Dopo la pausa per le Nazionali torna il campionato di Serie A, si gioca la 9^ giornata. Il turno si apre con il match tra Roma e Spal mentre alle 18 in campo la Juventus, i bianconeri non hanno intenzione di fermarsi e dovranno vedersela con il Genoa. Trasferta difficile per il Napoli contro l’Udinese, nel lunch match della domenica lo scontro salvezza tra Frosinone ed Empoli. ...

Fabio Capello sulla Nazionale : "Bravo Mancini - ci siamo"/ Serie A : "Scudetto alla Juventus - su Inter-Milan..." : Fabio Capello sulla Nazionale: "Bravo Mancini, ci siamo". L'ex tecnico della Roma fa il punto sulla Serie A: "Scudetto alla Juventus, sul derby Inter-Milan..."(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 12:55:00 GMT)

Calcio Serie A - 9^ giornata : spicca Inter-Milan. Partite in streaming su Dazn.com e SkyGo : Nonostante l’attenzione sia attualmente concentrata sulle nazionali, sabato prossimo torna il Campionato di Serie A 2018-2019. Come al solito il calendario sara' ‘spezzettato’ su più giorni, in questo caso tra sabato 20, domenica 21 e lunedì 22 ottobre. Dopo la sosta per gli impegni con le nazionali gli allenatori italiani si preparano a far fronte cosi ad un nuovo appuntamento di Campionato. La prossima giornata di Serie A tornera' quindi ad ...

DIRETTA / Torino Trieste (risultato live 46-37) streaming video e tv : intervallo! (basket Serie A) : DIRETTA Torino Trieste, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita che si gioca al PalaVela ed è valida per la seconda giornata nel campionato di basket Serie A1(Pubblicato il Sat, 13 Oct 2018 21:19:00 GMT)

Inter-Milan - Derby nona giornata Serie A 2018-2019 : programma - orario e su che canale vederlo in tv : Domenica 21 ottobre (ore 20.30) si giocherà Inter-Milan, l’attesissimo Derby di Milano valido per la nona giornata della Serie A 2018-2019. Si preannuncia grande spettacolo allo Stadio San Siro per uno degli incontri di cartello del nostro campionato, la stracittadina del capoluogo meneghino regalerà come sempre grandi emozioni e si preannuncia particolarmente avvincente ed emozionante. Le due tifoSerie sono molto calde per il big match, ...

Serie A - la classifica riscritta dalle statistiche : Milan avanti all'Inter - Atalanta ed Empoli da Europa League : Se fosse possibile riscrivere la classifica della Serie A tenendo conto delle statistiche sulla qualità del gioco offensivo e difensivo, le sorprese non mancherebbero. Perché i punti non sono sempre l'...

Biglietti Inter-Milan : come acquistare gli ultimi tickets per il derby della nona giornata di Serie A : Tra le gare del nono turno della Serie A di calcio, che si disputerà tra il 20 ed il 22 ottobre, c’è l’incontro tra Inter e Milan, in programma domenica 21 ottobre alle ore 20.30, che vedrà la battaglia sportiva tra i nerazzurri, a quota 16, ed i rossoneri, a quota 12, ma con una partita in meno. L’Inter in casa ha ottenuto finora sette punti in quattro partite, frutto di due vittorie ed un pari, con sei gol fatti e quattro subiti, mentre ...

Serie A Milan - Higuain punta l'Inter : Del resto anche le parole di Cassano , a Sky, lo confermano: " È il centravanti più forte del mondo insieme a Suarez ". MIRINO - Higuain , nel suo, ci ha messo l' Inter . Lo scorso 28 aprile, contro ...

Serie A Story - stagione 2001-02. La Juve vince il suo 26° scudetto in un’emozionante lotta a tre con Roma e Inter : Correva l’anno 2001. La Roma torna a vincere lo scudetto dopo 18 anni dall’ultimo campionato vinto (è il terzo nella storia del club capitolino), festeggiato con uno storico evento tenutosi al Circo Massimo il 24 giugno 2001 davanti a migliaia (quasi un milione) di tifosi Romanisti giunti a Roma da tutta Italia che vide tra i suoi momenti salienti il concerto di Antonello Venditti e uno spogliarello di Sabrina Ferilli, oltre all’arrivo sul palco ...