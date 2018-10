Serie A Fiorentina | Pioli | ' Europa? Sei squadre più forti di altre'

Serie A Fiorentina - contro il Cagliari nel ricordo di Astori : FIRENZE - L'ultima volta che Fiorentina e Cagliari si sono incrociate al Franchi, in maggio, per l'appunto il 13, le maglie numero 13, scesero in campo sulle spalle dei bambini e dentro due grandi ...

Serie A Fiorentina - ballottaggio Gerson-Edimilson per il Cagliari : FIRENZE - Gruppo viola in pratica al completo per il rientro dei calciatori impegnati con le Nazionali; da segnalare la parentesi sfortunata di Christian Noorgard : convocato per sostituire un ...

Serie A Fiorentina - lesione al collaterale per Noorgard : FIRENZE - Brutte notizie in casa viola, dopo l'infortunio di Norgaard . Il calciatore danese, come comunica il sito ufficiale della Fiorentina , " non ha preso parte all'amichevole tra Danimarca ed ...

Serie A Fiorentina - i tifosi preparano una coreografia per Astori : FIRENZE - Una coreografia speciale ed una targa da consegnare ai familiari di Davide Astori invitati allo stadio dalla Fiorentina : la stanno preparando i club della curva Fiesole per domenica al ...

Serie A Fiorentina - Antognoni : «Orgogliosi di Biraghi - ha un gran carattere» : Lo ha detto Giancarlo Antognoni a margine dell'evento 'Estra per lo sport' che si è tenuto oggi a Prato. '' Biraghi è un giocatore che si impegna sempre al massimo - ha continuato il club manager ...

Serie A Fiorentina - Dragowski : «Ho pensato di andare via» : VARSAVIA - " Volevo giocare e sapevo che a Firenze avrei avuto poche occasioni ". Così Bartlomiej Dragowski al portale polacco Sport . Il portiere viola afferma: " Dopo le gare della passata stagione contro Lazio e Milan sono crollato. Adesso sto imparando ad avere pazienza. So che si può essere molto utili anche facendo il ...

Serie A - anche la Fiorentina firma un accordo per il retro-sponsor : anche il club toscano ha siglato un accordo per un back jersey sponsor. E' il 18° club su 20 in Serie A: all'appello mancano solo Milan e Sassuolo. L'articolo Serie A, anche la Fiorentina firma un accordo per il retro-sponsor è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Serie A Fiorentina - alla ricerca del Pjaca perduto : Corvino ci ha puntato forte, e con lui Pioli e tutto il mondo viola. Sembrava l'uomo perfetto per il tridente viola: il talento del futuro croato, il giovane bomber argentino e l'astro nascente della ...

Video/ Lazio Fiorentina (1-0) : highlights e gol della partita (Serie A 8^ giornata) : Video Lazio Fiorentina (risultato finale 1-0): gli highlights e i gol della partita che si è giocata allo stadio Olimpico. Ciro Immobile risolve la pratica a favore dei biancocelesti(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 03:06:00 GMT)

Serie A - la Lazio batte la Fiorentina. Sampdoria di misura sull'Atalanta : Dopo le vittorie di Torino, Cagliari, Juventus e Roma rispettivamente contro Frosinone, Bologna, Udinese ed Empoli, l'ottava di Serie A è continuata con l'anticipo pirotecnico dell'ora di pranzo che ...

