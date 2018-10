Serie A Bologna | tornano in gruppo Orsolini e Falcinelli

Serie A Bologna - Falcinelli e Orsolini in gruppo : Bologna - I felsinei sono tornati a lavorare, a Casteldebole, per preparare il prossimo impegno di campionato, domenica, contro il Torino,. Inzaghi può sorridere. Sono tornati a lavorare con i ...

Serie A Bologna - Falcinelli prova ad esserci con il Torino : Bologna - Iniziati i rientri delle nazionali in giro per il mondo al Bologna: si sono allenati con i compagni Calabresi e Santander , nella serata di ieri è arrivato anche Nagy . Ma restano molti out per infortuni. Falcinelli si è allenato a ritmi già molto ...

Basket - Serie A Milano passa a Bologna - anche Venezia e Cremona a punteggio pieno : ROMA - Milano non ferma la propria corsa: l'Olimpia passa in casa della Virtus Bologna e resta a punteggio pieno dopo due giornate di campionato. A condividere la vetta con gli uomini di Pianigiani ...

Risultati 2ª giornata Serie A Basket – Milano immortale - Bologna cade dopo un finale Thriller : ok Cremona : Grande successo per l’Olimpia Milano che rimonta la Virtus Bolgona e trionfa in un emozionante 4° periodo di gioco: vittoria anche per Cremona che batte Avellino dopo il successo di Sassari su Varese nel lunch match, la seconda giornata della Serie A di Basket prosegue con altri due incontri capaci di regalare emozioni e spettacolo. Cremona bissa il successo dell’esordio contro Trento, firmando la seconda vittoria stagionale, la prima fra ...

Diretta/ Virtus Bologna Olimpia Milano streaming video e tv : parla coach Pianigiani (Serie A basket) : Diretta Virtus Bologna Olimpia Milano info streaming video e tv: orario, risultato live della partita di basket Serie A per la 2^ giornata (oggi 14 ottobre)(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 15:50:00 GMT)

Virtus Bologna Olimpia Milano/ Streaming video e diretta tv : orario e risultato live (Serie A basket) : diretta Virtus Bologna Olimpia Milano info Streaming video e tv: orario, risultato live della partita di basket Serie A per la 2^ giornata (oggi 14 ottobre)(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 07:29:00 GMT)

Basket - 2a giornata Serie A 2018-2019 : si apre con Torino-Trieste. C’è Bologna-Milano - Brescia cerca la prima vittoria con Reggio Emilia : La seconda giornata della Serie A di Basket si apre con l’anticipo del sabato sera tra la Fiat Torino e l’Alma Trieste. Dopo la buona prestazione in Supercoppa, Torino non è più riuscita a confermarsi, perdendo le successive tre partite in Eurocup e campionate. Tre sconfitte arrivate tutte di misura e che dimostrano che alla Fiat manca ancora qualcosa nei momenti finali del match. Un ko per pochi punti che è anche quello che ha ...

Basket – Serie A - Varese vince per un soffio su Brescia : Trieste ko contro la Virtus Bologna : Varese conquista la prima vittoria stagionale su Brescia, Trieste perde contro al Virtus Bologna: i risultati dei posticipi della prima giornata di Serie A Anche gli ultimi due match della prima giornata di questa stagione di Serie A sono andati in scena. La sfida tra la Openjobmetis Varese e la Germani Basket Brescia è terminata sul punteggio di 81-80. La squadra di Attilio Caja ha vinto di misura sull’altro team lombardo, grazie ...

Diretta/ Verona Fortitudo Bologna (risultato live 58-59 - 30') streaming video e tv : 4^ quarto (Serie A2 Est) : Diretta Verona Fortitudo Bologna, streaming video e tv: orario e risultato live della partita che si gioca per la prima giornata nel girone Est del campionato di basket Serie A2(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 13:21:00 GMT)

Diretta/ Verona Fortitudo Bologna (risultato live 22-25) streaming video e tv : 2^ quarto (Serie A2 Est) : Diretta Verona Fortitudo Bologna, streaming video e tv: orario e risultato live della partita che si gioca per la prima giornata nel girone Est del campionato di basket Serie A2(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 12:19:00 GMT)

Trieste Virtus Bologna/ Streaming video e diretta Rai : orario e risultato live (basket Serie A1 1^ giornata) : diretta Trieste Virtus Bologna, Streaming video Rai: orario e risultato live della sfida di lusso che si gioca al PalaRubini nella prima giornata del campionato di basket Serie A1(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 10:44:00 GMT)

Video/ Cagliari Bologna (2-0) : highlights e gol della partita (Serie A - 8^ giornata) : Video Cagliari Bologna (2-0): highlights e gol della partita di Serie A per la 8^ giornata. Le immagini salienti del match alla Sardegna Arena (sabato 6 ottobre 2018).(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 10:38:00 GMT)

Un bidone è per sempre : Theodoros Zagorakis - dalla vittoria all’Europeo alla retrocessione in Serie B con il Bologna : Theodoros Zagorakis iniziò la carriera al Kavala, club della sua città, in cui spesso veniva schierato a destra del centrocampo. Li conobbe Zisis Vryzas e assieme a lui aiutò la squadra a raggiungere la promozione alla seconda divisione greca. Ne seguì il trasferimento al PAOK Salonicco nella stagione 1992-93, dove iniziò ad assumere un ruolo sempre più determinante in campo e fuori, fino a diventare il capitano nelle sue due ultime ...

Verona Fortitudo Bologna/ Streaming video e diretta tv : orario e risultato live (basket Serie A2 Est) : diretta Verona Fortitudo Bologna, Streaming video e tv: orario e risultato live della partita che si gioca per la prima giornata nel girone Est del campionato di basket Serie A2(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 02:00:00 GMT)