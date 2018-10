Serie A | 9^ giornata | si inizia con Roma-Spal | in campo anche Juve e Napoli

RISULTATI Serie C / Classifica aggiornata : poker della Lucchese - il Gozzano pareggia al Mannucci! : RISULTATI SERIE C: Classifica aggiornata, nei posticipi la Juventus Under 23 batte l'Arezzo mentre la Lucchese segna quattro gol all'Arzachena, importante vittoria del Rende a Siracusa(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 23:41:00 GMT)

Serie A 2018-2019 - 9^ giornata : tutte le probabili formazioni : La cosa più bella di ogni pausa del Campionato di Serie A è il giorno in cui i tifosi, e i fantallenatori, possono iniziare a studiare le formazioni per il weekend. E la 9° giornata del massimo campionato italiano, in programma tra sabato 20 e lunedì 22, non sfugge alla regola. Ecco le ultime notizie […] L'articolo Serie A 2018-2019, 9^ giornata: tutte le probabili formazioni proviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla ...

Serie A - gli arbitri della 9^ giornata : Ecco le designazioni arbitrali in vista della nona giornata di Serie A, che si aprirà sabato alle 15 con Roma-Spal. Roma-Spal (20/10, ore 15): Pairetto di Nichelino (Ranghetti-Fiorito) Juventus-Genoa (20/10, ore 18): La Penna di Roma (Marrazzo-Bottegoni) Udinese-Napoli (20/10, ore 20.30): Mariani di Aprilia (Bindoni-Paganessi) Frosinone-Empoli (21/10, ore 12.30): Orsato di Schio (Manganelli-Vivenzi) Bologna-Torino (21/10, ore 15): Banti di ...

Serie A - nona giornata : ecco le quote Better : Torna la Serie A dopo le due partite della nazionale italiana. La nona giornata si articolerà in tre giorni. ecco le quote Better, il marchio di scommesse di Lottomatica, per le dieci sfide. Tre partite si giocheranno sabato: le prime due in classifica, la Juventus (a 1,20) in casa e il Napoli (a 1,60) in trasferta, partiranno con i favori del pronostico rispettivamente contro il Genoa (a 14,00) che ripresenterà in panchina Juric al posto ...

Calendario Serie A calcio - nona giornata : gli orari e il programma delle partite. Come vederle in tv su Sky e Dazn : La nona giornata della Serie A 2018-2019 è ormai alle porte. Tra il 20 ed il 22 ottobre si tornerà in campo. Il turno prenderà il via dall’ormai consueto trittico di anticipi al sabato per le squadre che scenderanno in Champions League: il 20 alle ore 15.00 la Roma ospiterà la SPAL, mentre alle ore 18.00 la Juventus riceverà il Genoa, infine alle ore 20.30 il Napoli farà visita all’Udinese. La domenica si aprirà con il consueto lunch ...

Serie A : infortunati e squalificati della 9a giornata : Dopo la sosta per le partite delle nazionali torna finalmente la Serie A. infortunati e squalificati per la 9a giornata di campionato. Roma-Spal Roma infortunati: De Rossi (microfrattura dito piede); Perotti (problema muscolare al polpaccio, rientro inizio novembre); Karsdorp (lesione retto femorale sinistro, rientro per fine ottobre); Kolarov (problema al piede, in dubbio); Pastore (problema al polpaccio, in dubbio) squalificati: Nessuno Spal ...

Pronostici Serie B - 19-20-21-22 Ottobre 2018 : Consigli Scommesse 8^ Giornata : Serie B: Tutti i Consigli sui Pronostici valevoli per l’ottava Giornata che si giocherà i giorni 19-20-21-22 Ottobre 2018.Venerdi 19 Ottobre 2018, la Serie B tornerà ufficialmente in campo con l’ottava Giornata, dopo la pausa derivante dagli impegni delle Nazionali.Attenzione alla lotta per la prima posizione dove ci sono ben 4 squadre nel lasso di 3 punti. In zona retrocessione invece, continuano a deludere in primis, le neo ...

Fantacalcio; Consigli Formazione 9^ Giornata Serie A 2018-19 : Arriva Juric - enigma Ventura : Urge un preliminare distinguo, i fantaallenatori di leghe poco numerose, a quattro o sei squadre, nemmeno si accorgeranno dei recenti avvicendamenti di panchina; discorso diverso per le leghe più nutrite, inevitabilmente sensibili a qualsivoglia variazione tattica. Partendo dai rossoblu, Piatek, ca va sans dire, rimarrà perno intoccabile della squadra di Prezosi, così come Romulo e Criscito, leaders dall’ottima media voto, intorno a ...