Serie A 2018-2019 | 9^ giornata | tutte le probabili formazioni

GuardaSerie Non Funziona 2018 : Come Risolvere? : Da qualche settimana il vecchio sito Guardaserie non Funziona, non si apre, non permette di accedere. Perchè hanno chiuso Guardaserie? Guardaserie.net perché non va? Come probabilmente hai già notato, il sito internet Guardaserie da qualche settimana non va più, non Funziona, non permette di vedere film e serie tv in streaming. Se provi ad accedere alla homepage del […]

Pronostici Serie B - 19-20-21-22 Ottobre 2018 : Consigli Scommesse 8^ Giornata : Serie B: Tutti i Consigli sui Pronostici valevoli per l’ottava Giornata che si giocherà i giorni 19-20-21-22 Ottobre 2018.Venerdi 19 Ottobre 2018, la Serie B tornerà ufficialmente in campo con l’ottava Giornata, dopo la pausa derivante dagli impegni delle Nazionali.Attenzione alla lotta per la prima posizione dove ci sono ben 4 squadre nel lasso di 3 punti. In zona retrocessione invece, continuano a deludere in primis, le neo ...

Fantacalcio; Consigli Formazione 9^ Giornata Serie A 2018-19 : Arriva Juric - enigma Ventura : Urge un preliminare distinguo, i fantaallenatori di leghe poco numerose, a quattro o sei squadre, nemmeno si accorgeranno dei recenti avvicendamenti di panchina; discorso diverso per le leghe più nutrite, inevitabilmente sensibili a qualsivoglia variazione tattica. Partendo dai rossoblu, Piatek, ca va sans dire, rimarrà perno intoccabile della squadra di Prezosi, così come Romulo e Criscito, leaders dall’ottima media voto, intorno a ...

Pallanuoto - Serie A1 2018-2019 : Ortigia-Lazio 14-7. Siciliani devastanti anche nell’esordio in campionato : Vincere aiuta a vincere e l’Ortigia lo sa: dopo la qualificazione ai quarti di Euro Cup, nel debutto della Serie A1 di Pallanuoto maschile i siracusani hanno demolito la resistenza della Lazio, sconfiggendola con il netto punteggio di 14-7. Mattatore della gara Giacoppo, autore di un poker. Nel primo quarto avvio sprint dei Siciliani che sbloccano in superiorità con Espanol e allungano subito con Napolitano e Jelaca. Colosimo accorcia nel ...

Cosa fanno stasera in tv 17 ottobre 2018 : film - programmi - Serie tv - fiction : Cosa fanno stasera in tv 17 ottobre 2018? Ecco di seguito la nostra guida tv con tutti i programmi serali di oggi tra cui film, talent, fiction, serie tv, reality. In grassetto sono indicati film, show e serie tv di rilievo. SCOPRI TUTTE LE ANTICIPAZIONI DI film E SHOW IN TV Cosa fanno stasera in tv 17 ottobre 2018: guida tv Rai Rai 1 21:25 film Lasciati Andare info-streaming 23:25 Porta A Porta Rai 2 21:20 fiction Rocco Schiavone ...

Vela – Cetilar M32 Sailing Series 2018 : Vitamina Veloce Sideral secondo a Trieste : Vitamina Veloce Sideral chiude secondo il circuito M32 Con le ultime, spettacolari prove disputate sabato scorso nel golfo di Trieste, si è conclusa l’ultima tappa delle Cetilar M32 Sailing Series 2018, il circuito internazionale di regate riservato ai catamarani M32 che nel corso dell’anno è andato di scena a Valencia, Marina di Pisa, Kristiansand (NOR), Aarhus (DEN) e Gargnano, sul lago di Garda. Una stagione intensa, che ...

I Bastardi di Pizzofalcone - Seconda Serie - anticipazioni terza puntata 22 ottobre 2018 : I Bastardi di Pizzofalcone, anticipazioni terza puntata (Rai 1, 21.15 - 22 ottobre 2018): titolo episodio GIOIELLI (soggetto di puntata Francesca Panzarella, Dido Castelli, Maurizio de Giovanni)prosegui la letturaI Bastardi di Pizzofalcone - Seconda serie, anticipazioni terza puntata 22 ottobre 2018 pubblicato su TVBlog.it 15 ottobre 2018 22:00.

Basket femminile - Serie A1 2018-2019 : le migliori italiane della 2a giornata. Olbis Futo Andrè e Caterina Dotto grandi protagoniste : Andiamo a vedere quali sono state le migliori giocatrici italiane della seconda giornata della Serie A1 di Basket femminile. Un inizio di stagione che sta vedendo Schio e Napoli in testa alla classifica a punteggio pieno, anche se manca ancora la sfida tra Ragusa e Venezia, che potrebbe cambiare ancora gli equilibri in vetta alla classifica. Queste le migliori italiane della prima giornata Olbis Futo Andrè: Schio domina contro Vigarano (84-59) e ...

Basket - Serie A 2018-2019 : Trieste ingaggia Ojars Silins a gettone per far fronte ai problemi di infortuni dei lunghi : A Trieste la fortuna è cieca, ma la iella ci vede benissimo, almeno per quanto riguarda i problemi con i lunghi del roster di Eugenio Dalmasson. Per tempi più o meno lunghi, sono fuori per infortunio Matteo Da Ros, Giga Janelidze, Justin Knox e Hrvoje Peric: la società triestina è dunque corsa ai ripari ed ha trovato un’ottima copertura nel ruolo di 4. Si tratta di Ojars Silins, venticinquenne di Riga che il campionato italiano ha imparato ...

Basket - Serie A 2018-2019 : i migliori italiani della 2a giornata. Flaccadori migliore per valutazione - ma Abass - Giuri e Ricci decisivi : La seconda giornata, per quanto riguarda i giocatori italiani, ha qualcosa di paradossale. I migliori due per valutazione hanno anche visto perdere la loro squadra, mentre sono tre gli uomini che hanno, in un modo o nell’altro, segnato in maniera chiarissima il loro nome sulle vittorie delle loro formazioni. Dando un’identità alle persone appena nominate, possiamo verificare che Diego Flaccadori, con 24 di valutazione, sarebbe ...

Basket - 2a giornata Serie A 2018-2019 : Milano - Venezia e Cremona uniche a due vittorie - cadono Avellino e Trento : Quella andata in scena oggi è stata una seconda giornata di campionato scoppiettante a livello di risultati. Se Milano e Venezia confermano le proprie ambizioni, andando a vincere rispettivamente a Bologna e Pistoia, per Avellino c’è uno stop inatteso a Cremona, che rimane in testa alla classifica assieme alle due squadre sopracitate. Seconda sconfitta per Trento, che si ritrova tra le tre formazioni ancora inchiodate a zero punti (le ...

Rugby femminile - Serie A 2018-2019 : i risultati della seconda giornata. In cinque a quota 10 punti : Va in archivio la seconda giornata della Serie A di Rugby femminile: nel Girone 1 larghe vittorie per Colorno, Valsugana e Villorba, che salgono a quota 10, mentre resta in scia il Benetton Treviso, corsaro a Milano, infine riscatto del Riviera, che asfalta il Verona; nel Girone 2 Capitolina e Ferrara continuano nella loro corsa in vetta, ma vincono anche il Bologna e le Donne Etrusche. Il Pisa ancora non è riuscito a recuperare la ...