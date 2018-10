Sei nero | vai in fondo al bus | la denuncia choc

Trento - razzismo su pullman Flixbus. Passeggera allontana un giovane : “Sei nero - va in fondo” : Un presunto episodio di razzismo è avvenuto su un pullman Flixbus diretto da Trento a Roma. Una ragazza ha raccontato che una Passeggera, una donna italiana di circa 40 anni, ha preteso che un giovane africano si spostasse in fondo al mezzo. “Sei di colore, di un’altra religione”, gli avrebbe detto. Intervenuta la polizia.Continua a leggere

'Sei nero - così diventi bianco' : bimbo aggredito con lo spray a Bari - : Secondo la testimonianza raccolta da Repubblica , alcuni ragazzini avrebbero spruzzato schiuma bianca addosso a un bambino di 8 anni, figlio di un'italiana e di un ivoriano. Il ragazzino aveva cercato ...

