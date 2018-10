Sei di colore | vai in fondo Sul bus interviene polizia

ilgiornale

(Di giovedì 18 ottobre 2018) Grave episodio di razzismo da parte di una signora italiana di circa 40 anni che a bordo di un Flixbus diretto da Trento a Roma ha proferito frasi ingiuriose nei confronti di un 25enne senegalese. La donna, che non voleva che l'uomo si sedesse vicino a lei, ha detto: "qui no, vai via, vai in, sei di un'altra religione". A raccontare il fatto sui social è stata una studentessa di Ferrara, testimone dell'episodio. Mamadou, che vive da 15 anni a Bolzano, una volta salito sul pullman a Trento e dopo essersi fatto indicare dal controllore il posto assegnato, è stato "accolto" dalle ire della donna che non voleva saperne di farlo accomodare vicino a lei. A quel punto il ragazzo, diretto a Roma per incontrare un amico, è scoppiato in lacrime ("non faccio nulla di male. Non sono cattivo. Voglio solo sedermi e riposare perchè sono stanco", ha detto). A quel punto è stato chiesto ...