Seggiolini salva-bebè | dal 27 ottobre in vigore la legge | multe per i trasgressori

"Bene i Seggiolini salva-bebè" : bimba morta in auto sotto il sole - parla la mamma : Arezzo, 29 settembre 2018 - E' passato poco più di un anno dalla tragedia, dalla morte della piccola Tamara dimenticata dentro l'auto. E adesso Ilaria Naldini, la mamma, torna a parlare. «Ho appreso ...

Salva bebé - più tecnologia sui Seggiolini in auto - : Il caso dei bambini dimenticati in auto , casi di cronaca ripetuti e di esasperante tristezza, hanno scosso le coscienze favorendo l'intervento della politica sul tema. Si ricorre così alla ...

Ddl Seggiolini salvabebè è legge : obbligatori da 1 luglio 2019/ Ultime notizie - Senato approva all'unanimità : Ddl seggiolini salvabebè approvato dal Senato. Ultime notizie, provvedimento diventa legge dopo l'ok alla Camera: la soddisfazione di Giorgia Meloni e FdI(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 13:17:00 GMT)

Seggiolini salvabimbi - il ddl diventa Legge : ecco cosa prevede : Il Sì dell’Aula del Senato è stato praticamente unanime nell’approvazione della Legge sui Seggiolini salvabimbi in auto. Il Disegno di Legge ha ricevuto l’ok con 261 voti favorevoli dei senatori, sotto il segno del “Mai più bambini dimenticati sui Seggiolini in automobile. Mai più tragiche morti di piccoli lasciati in auto dai propri genitori”. Una misura per combattere l’amnesia dissociativa dei genitori, un vuoto di memoria causato dalla ...

Salvabebè - il ddl Seggiolini diventa legge. Senato approva all'unanimità : L'Aula del Senato approva praticamente all'unanimità il disegno di legge che obbliga a installare dispositivi di sicurezza per evitare l'abbandono dei minori in automobile. I sì sono stati 261.'Mai ...

DDL Seggiolini SALVABEBÈ DIVENTA LEGGE/ Ultime notizie - obbligo dispositivo anti-abbandono nelle auto : Ddl SEGGIOLINI SALVABEBÈ approvato dal Senato. Ultime notizie, provvedimento DIVENTA LEGGE dopo l'ok alla Camera: la soddisfazione di Giorgia Meloni e FdI(Pubblicato il Tue, 25 Sep 2018 23:06:00 GMT)

Ddl Seggiolini salvabebè approvato dal Senato/ Ultime notizie - provvedimento diventa legge : Ddl seggiolini salvabebè approvato dal Senato. Ultime notizie, provvedimento diventa legge dopo l'ok alla Camera: la soddisfazione di Giorgia Meloni e FdI(Pubblicato il Tue, 25 Sep 2018 21:18:00 GMT)

Ddl Seggiolini salvabebè diventa legge. Senato approva all?unanimità : L?Aula del Senato approva praticamente all?unanimità il disegno di legge che obbliga a installare dispositivi di sicurezza per evitare l?abbandono dei minori in automobile. I...

Sicurezza stradale : Seggiolini “salva bebè” obbligatori - ok legge in settimana : I seggiolini ‘salva bebè‘ diventeranno presto obbligatori per tutti i genitori italiani. Il provvedimento diventerà legge nei prossimi giorni. La scorsa settimana la commissione Trasporti del Senato ha dato l’ok all’unanimità al testo che, da dopodomani, sarà all’esame dell’aula di palazzo Madama per l’approvazione definitiva. Un iter che dovrebbe essere molto rapido visto il sostegno corale dei gruppi ...

Sicurezza : è bergamasco l'ideatore dei Seggiolini "salva-bebè" : "L'intuizione", spiega Stefano Fontana, dirigente d'azienda, "è arrivata nel 2013 dopo l'ennesima notizia di un bimbo lasciato in auto". Nel 2015 il brevetto

Obbligo Seggiolini salva bebé : ok Camera/ Ultime notizie : si lavora per agevolazioni già in legge di bilancio : Obbligo seggiolini salva bebé: ok Camera alla proposta di legge Meloni. Le Ultime notizie: si lavora per agevolazioni già in legge di bilancio. (Pubblicato il Mon, 06 Aug 2018 20:22:00 GMT)

Seggiolini salva-bebé - ok commissione : 18.39 Approvata in commissione Trasporti alla Camera la proposta di legge che introduce l'obbligo d'installare sensori anti-abbandono sui Seggiolini auto per i bambini. Prima firmataria della proposta di legge è Giorgia Meloni (FdI). "Dopo il passaggio al Senato, diventerà legge", spiega il sottosegretario alle Infrastrutture Dell'Orco."Un primo tassello per evitare tante morte assurde, dovute a una banale distrazione. Il nostro impegno è di ...