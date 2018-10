' Se non mi dai i soldi ti cavo gli occhi' tabaccaio inscena rapina Ecco i retroscena

Nuova Hyundai i20 : offerta da non credere : Con il lancio sul mercato italiano, la seconda generazione di Hyundai i20 offre un nuovo design, ora più moderno e accattivante, caratterizzato dall’ingresso della “Cascading Grille” – family identity del brand – e dal nuovo disegno del posteriore, che si distingue per il carattere sportivo del paraurti e i fari rinnovati. Grazie a dieci accattivanti […] L'articolo Nuova Hyundai i20: offerta da non credere sembra essere il primo su ...

Manovra - Oettinger : «L'Ue la respingerà». Salvini : «Schulz non si fida? Basta lezioni dai falliti di Berlino» : «La commissione Ue rigetterà la Manovra del bilancio italiano». Lo sostiene il commissario al Bilancio Ue, Guenther Oettinger, attraverso ilsito dello Spiegel on line. Una lettera...

Andrea Iannone - sfregio a Belen Rodriguez : beccato così dai paparazzi : Andrea Iannone e Belen Rodriguez di sono lasciati , sembra, definitivamente nonostante tanti tentativi di riavvicinamento. E adesso spunta una foto quasi inequivocabile. Il pilota è è stato ...

Asia Argento in lacrime ricorda Bourdain : 'A volte non mi alzo dal letto. Weinstein? Ecco la verità' : Il mio duro discorso a Cannes? Le proteste in tutto il mondo erano state troppo blande rispetto alla rabbia che ho provato e provo ancora oggi'. La denuncia di Asia Argento sul New Yorker aveva fatto ...

Asia Argento su Anthony Bourdain : “Mi ha lasciato un vuoto incolmabile. Ci sono giorni che non riesco ad alzarmi - altri in cui cerco di non tornare a casa” : “E’ stata una decisione amichevole, ma io non volevo andare via. Non volevo nuocere al programma. Se questa cosa avesse spostato l’attenzione verso quei ragazzi allora sì, ma non era così. Il pubblico, la giuria e i ragazzi mi volevano, io ci speravo“, Asia Argento racconta con amarezza a Verissimo l’ormai definitivo addio al talent show di Sky. L’attrice, dopo essere stata ospite a Non è l’Arena di Massimo ...

Feltri; vi difendo dai malviventi ma non posso dalla stupidità di Di Maio : Feltri: “Una pistola con Libero per difendersi. Ma contro Luigi Di Maio…” Feltri «Ogni giorno nella Savana quando sorge il sole una gazzella sa che per non venir mangiata dovrà correre. Ogni giorno nella Savana quando sorge il sole un leone sa che per mangiare dovrà correre. Non importa che tu sia leone o gazzella, se vuoi vivere devi correre». Trovo divertente e incontrovertibile questa osservazione anonima, la quale è anche ...

Ue - Moscovici : 'Regole fatte dai governi non dai burocrati - anche nell'interesse dell'Italia' : Il commissario europeo agli Affari economici, Pierre Moscovici, torna a difendere le regole europee e replica indirettamente alle ripetute dichiarazioni dei vicepremier Salvini e Di Maio. 'Le regole ...

Manovra - Salvini assicura : “non ci saranno né patrimoniali né prelievi dai conti correnti” : Il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, assicura che nella legge di bilancio non verranno previste né patrimoniali né prelievi dai conti correnti dagli italiani: "Non chiederemo le fedi nuziali per salvare il Paese e non abbiamo intenzione di prelevare dai conti correnti, fa tutto parte della fantasia”.continua a leggere

Valeria Straneo fuori dai top della Federazione : "Decisione corretta - non ho ottenuto risultati" : L'appuntamento per la vice campionessa del mondo 2013 è per il 2 dicembre a Valencia. Prima di arrivare in Spagna, però, Valeria Straneo ha in programma una marcia di avvicinamento intensa. Il primo ...

IN 100 MILA ALLA MARCIA DELLA PACE. FICO : 'non FACCIAMOCI CONTAGIARE DAI DIVULGATORI DI ODIO' : Notizie di Terni , Cronaca di Terni MARINI:"C'E' BISOGNO DELLA MEGLIO GIOVENTU'" - PADRE FORTUNATO:E' IL POPOLO DELL'ACCOGLIENZA, IL POPOLO DEI PONTI Secondo gli organizzatori almeno 100 MILA persone, al di là di ogni ...

Riace - il sindaco Lucano dai domiciliari : 'Rifarei tutto - non ho nulla di cui vergognarmi' : "Non ho rancori o rivendicazioni contro nessuno. Non ho niente di cui vergognarmi. Niente da nascondere. Rifarei sempre le stesse cose che hanno dato un senso alla mia vita". Lo scrive il sindaco di ...

