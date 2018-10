scuolainforma

: #Scuola, ‘Bullo di mamma’ e il ruolo dei #docenti su Rai3, tra stress, #burnout e mancanza di rispetto… - pierluigicri : #Scuola, ‘Bullo di mamma’ e il ruolo dei #docenti su Rai3, tra stress, #burnout e mancanza di rispetto… - scuolainforma : Scuola, ‘Bullo di mamma’ e il ruolo dei docenti su Rai3, tra stress, burnout e mancanza di rispetto - TerlizziGerardo : RT @Tg3web: #ScuolaViolenta Perché tanti episodi di violenza ai danni di docenti? Colpa dei #genitori? Degli #studenti? Dei #docenti? #Tg3… -

(Di giovedì 18 ottobre 2018) ‘Bullo di mamma’. Un titolo esemplificativo per la trasmissione andata in onda oggi su, nell’ambito della rubrica TG3 ‘Fuori onda’. Si è parlato delle violenze che isono costretti a subìre nelle aule scolastiche, violenze, purtroppo, sempre più in aumento. Si è parlato dei ragazzi ‘protetti’ sempre più dai loro genitori e delche rivestono gli insegnanti.“I dati in nostro possesso – ha commentato il presidente dell’Anief, Marcello Pacifico, intervenuto negli studi per rispondere alle domande della conduttrice Rai, Maria Rosaria De Medici – tengono conto del fatto che per ogni caso di violenza denunciato ce ne sono 4 che non vengono resi pubblici: si parla di violenze sia fisiche che verbali. Noi siamo convinti che ogni singolo episodio debba essere denunciato da Ata,e dirigenti scolastici, perché ...