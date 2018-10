Scoperta lettera di Dante Alighieri scritta dall’esilio | “Fu il ghostwriter del signore

Storia - Univr : Scoperta nuova lettera di Dante Alighieri : La lettera che, nell’agosto del 1312, Cangrande della Scala, signore di Verona, inviò al novello imperatore Enrico VII, con altissima probabilità fu opera della mente di Dante Alighieri. La scoperta potrebbe non solo portare al pubblico un nuovo scritto Dantesco, che andrebbe ad arricchire il corpus delle sue opere, ma dimostrerebbe che Dante rimase a Verona molto più a lungo di quanto si pensasse, rendendo la città scaligera la dimora in ...

Storia : Univr - Scoperta nuova lettera di Dante Alighieri (3) : (AdnKronos) - "E infine, ma si potrebbe continuare, nella lettera di Cangrande, i malvagi responsabili delle discordie imperiali vengono definiti 'vasa scelerum', sintagma che non ha sostanziale riscontro nella latinità medievale indicizzata ma che non può non richiamare il 'vasel d'ogni froda' affi

Storia : Univr - Scoperta nuova lettera di Dante Alighieri (2) : (AdnKronos) - Si trattava dunque di una missiva delicatissima, la cui stesura Cangrande non avrebbe certo affidato a chiunque, era logico che si servisse della migliore penna a disposizione. Poteva questa essere quella di Dante, tanto amico del signore di Verona, al punto di riservagli un altissimo

Storia : Univr - Scoperta nuova lettera di Dante Alighieri : Verona, 17 ott. (AdnKronos) - La lettera che, nell'agosto del 1312, Cangrande della Scala, signore di Verona, inviò al novello imperatore Enrico VII, con altissima probabilità fu opera della mente di Dante Alighieri. La scoperta potrebbe non solo portare al pubblico un nuovo scritto Dantesco, che an

Scoperta seconda versione della lettera “eretica” di Galileo Galilei : Un giovane ricercatore bergamasco ha scovato alla Royal Society di Londra la lettera, considerata perduta, di Galileo Galilei scritta al matematico Castelli in cui addolcisce i toni sulla disputa con la Chiesa sul modello eliocentrico. Arriva dunque la conferma dell’esistenza di due versioni, sempre messa in dubbio dagli studiosi. Galileo e le due versioni della stessa lettera La Scoperta è avvenuta quasi per caso e sta meravigliando il ...

Scoperta seconda versione della lettera “eretica” di Galileo Galilei : Un giovane ricercatore bergamasco ha scovato alla Royal Society di Londra la lettera, considerata perduta, di Galileo Galilei scritta al matematico Castelli in cui addolcisce i toni sulla disputa con la Chiesa sul modello eliocentrico. Arriva dunque la conferma dell’esistenza di due versioni, sempre messa in dubbio dagli studiosi. Galileo e le due versioni della stessa lettera La Scoperta è avvenuta quasi per caso e sta meravigliando il ...

Scoperta lettera 'eretica' di Galileo : 21.31 Trovata la lettera che costò a Galileo Galilei l'accusa di eresia. Scoperta a Londra nella biblioteca della Royal Society da un ricercatore bergamasco, Salvatore Ricciardo, che l'ha studiata con due studiosi italiani. In 7 pagine scritte il 21 dicembre 1613 Galileo,che si firma con le sue iniziali G.G., esponeva all'amico Benedetto Castelli, matematico dell'Università di Pisa, la sua teoria sul movimento della Terra attorno al ...