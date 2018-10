Scontro treni Puglia | il giudice | “Ministero dei Trasporti è responsabile civile” Aveva

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 18 ottobre 2018) Il ministero deiresta nel processo per lodeiindel luglio 2016. Lo ha deciso laper l’udienza preliminare Angela Schiralli rigettando la richiesta di esclusione presentata dal dicastero guidato da Danilo Toninelli durante la scorsa udienza filtro del procedimento per la morte di 23 persone e il ferimento di altre 51 a causa del frontale tra due vettori di Ferrotramviaria lungo la tratta Andria e Corato. Il ministero sarà quindicivile, come pure la stessa concessionaria della tratta. Esclusa invece la Regionein quanto – ha spiegato il gup – in quanto “non potrebbe rispondere civilmente per un fatto illecito altrui atteso che nessun imputato è dipendente o funzionario regionale”. Due, invece, sono i dipendenti del ministero imputati. Oltre ai funzionari dell’Ustif, l’ente del ministero dei ...