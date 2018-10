Condono - Scontro tra Di Maio e Lega : Sicché ufficialmente non rimane che prendersela di nuovo con il ministero dell'Economia. Ma non con Giovanni Tria. Bensì con i tecnici che lo circondano, dal capo della ragioneria Daniele Franco a ...

Pace fiscale : Scontro Di Maio-Lega. E al Quirinale non arriva il testo : Contrasti nella maggioranza sul decreto fiscale collegato alla manovra. Di Maio attacca 'il testo inviato al Quirinale è stato manipolato' dice il vicepremier che intende fare una denuncia in procura. ...

Scontro M5S-Lega - perchè Di Maio ha parlato di 'manina' : Roma, 18 ott. (askanews) – “Venerdì torno a Roma, venerdì si chiude. Noi abbiamo approvato un testo in Consiglio dei ministri e il testo deve essere quello”: lo ha detto ai cronisti il presidente del consiglio Giuseppe Conte, rientrando in albergo dopo la cena di lavoro con i capi di Stato e di governo dell’Unione europea e cercando di chiudere la polemica scoppiata dopo le denunce del vicepremier Luigi di Maio su presunte modifiche al testo ...

Manovra - Juncker : 'l'Italia sbanda'. Nuovo Scontro con Salvini e Di Maio. Conte a Bruxelles : ... ma questa volta andranno valutati con attenzione i toni, così come andrà valutato l'incontro di giovedì a Roma tra il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, e Pierre Moscovici. Su tutto incombe ...

Manovra - Juncker : «l'Italia sbanda». Nuovo Scontro con Salvini e Di Maio. Conte a Bruxelles : È ancora il presidente della Commissione europea, Jean Claude Juncker, a sobillare gli animi il giorno dopo il varo della legge di bilancio. E sono ancora una volta i due vicepremier a...

Manovra - dopo lo Scontro il compromesso tra Salvini e Di Maio : Se fosse un incontro di boxe, si parlerebbe di un match estremamente combattuto, a lungo in equilibrio, ma portato a casa ai punti dal pugile che indossa i pantaloncini verdi. Il lunedì romano è una lunga, infinita giornata, fin dalle prime ore del mattino avvolta in una totale incertezza. Unica stella polare: il documento programmatico di bilancio, il pdf con le misure e i saldi della Manovra da spedire entro mezzanotte a ...

Alitalia - EasyJet : “Interessati se ristrutturata e in consorzio”/ Sullo sfondo lo Scontro tra Di Maio e Tria : Alitalia, EasyJet: “Interessati se ristrutturata e in consorzio”. Sullo sfondo lo scontro all'interno del governo tra Di Maio e Tria. Ultime notizie sul futuro dell'ex compagnia di bandiera(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 16:23:00 GMT)

Manovra : Di Maio assente al vertice - è Scontro su dl fiscale : Il vice presidente del Consiglio Luigi Di Maio non partecipa al vertice in corso a palazzo Chigi sul dl fiscale che approdera' in Consiglio dei ministri questo pomeriggio. Un'assenza che dimostra la distanza tra il Movimento 5 stelle e la Lega. Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico è comunque a Palazzo Chigi, dove nel primo pomeriggio si terra' una nuova riunione per sciogliere il nodo sulla cosiddetta ...

Alitalia - Tria ‘pressato’ da Salvini e Di Maio/ Mef fa scudo : “nessuno Scontro - vogliamo solo capire meglio” : Matteo Salvini a 360°: “Tria rispetti il Contratto, sì al Mef in Alitalia ha ragione Di Maio". Stoccata invece a M5s sulla Legittima Difesa: "alleati stiano ai patti"(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 19:03:00 GMT)

PENSIONI D’ORO - DECRETO DI MAIO ‘CHOC’/ “Col taglio a 3.500 ci prendiamo un miliardo” : lo Scontro con Boeri : PENSIONI D’ORO: il governo le taglia per DECRETO. Il ministro del lavoro, Luigi Di MAIO “Ci prendiamo più di un miliardo di euro”. Il taglio sarà pressoché immediato(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 09:47:00 GMT)

Per Alitalia ora si fa avanti Fs Servono subito altri 2 miliardi ma è Scontro Di Maio-Tria : Nuovo vertice tra Di Maio e i sindacati: il vicepremier prevede una newco con una dotazione di 2 miliardi grazie all’aiuto di Fs e Cassa depositi e prestiti ma esclude tagli all’occupazione. Tria: nessun intervento del Mef

Governo : «Alitalia compagnia di bandiera». E si fa avanti Fs. Scontro Tria-Di Maio : Lo Stato si prepara a tornare azionista di Alitalia: dopo oltre 22 anni dalla prima privatizzazione, la soluzione del Governo - annunciata dal vicepremier Luigi Di Maio e rilanciata dal premier...

