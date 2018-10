Scienza e Longevità | con la “Juventology” gli esseri umani potranno rimanere giovani fino

meteoweb.eu

(Di giovedì 18 ottobre 2018) L’autorevole rivista americana TIME ha appena pubblicato la lista dei 50 personaggi più influenti del 2018: accanto a Bill e Melinda Gates e ai neo-Nobel James P. Allison e Tasuku Honjo, spicca lo scienziato italiano Valter Longo, direttore del programma& Cancro dell’IFOM di Milano e direttore del Longevity Institute all’Università della Southern California, noto per le sue ricerche di iuventologia, per l’invenzione della Dieta Mima Digiuno, basata su 25 anni di ricerche, e per il suo best seller mondiale “la Dieta della” edito in Italia da Vallardi e successivamente in altre 14 lingue, con 500.000 copie vendute solo in Italia e USA. Il prestigioso giornale americano Aging Cell ha pubblicato un articolo del professor Longo, dal titolo “Programmed longevity, youthspan and juventology”, convalidando così da parte della comunità scientifica il nuovo campo di ...