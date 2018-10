Sci e nuoto si incontrano a Livigno | da Federica Pellegrini a Federico Pellegrino | quanti

Pallanuoto - Champions League 2018-2019 : Steaua-BreScia 5-8. I lombardi passano a Bucarest nella prima uScita : Dopo aver superato gli ultimi due turni preliminari il Brescia inizia bene anche la fase a gironi della Champions League di Pallanuoto: i lombardi si sono infatti imposti nella prima giornata in casa della Steaua Bucarest. In Romania la formazione italiana è passata per 5-8, scavando il solco decisivo nei due periodi centrali della partita. Nel primo quarto a sbloccare la partita è Muslim, ma i romeni rimontano e passano in vantaggio, prima che ...

Pallanuoto femminile - A1 2018-2019 : le migliori italiane della prima giornata. Emmolo ritorna - esplode Bettini. La rinaScita di Izabella Chiappini : La prima giornata della Serie A1 di Pallanuoto femminile va in archivio senza particolari sorprese, con Catania, Padova e Bogliasco che non hanno alcun problema contro le matricole Torre del Grifo, Verona e F&D H2O. Pareggio nella sfida più attesa tra Roma e Rapallo, mentre il colpo di giornata lo firma la Florentia, corsara a Milano. Andiamo a scoprire le migliori italiane del primo turno delle Serie A1 di Pallanuoto femminile. Valeria ...

Pallanuoto - Champions League 2018-2019 : Pro Recco - BreScia e Sport Management all’esordio nella fase a gironi : Dopo la lunga fase preliminare è tempo di fase a gironi per la Champions League di Pallanuoto: mercoledì 17 le tre big del nostro campionato esordiranno nel massimo torneo continentale per squadre di club. Impegno interno per la Sport Management, fuori Pro Recco e Brescia. Nel Girone A la Pro Recco, campione d’Italia e vicecampione d’Europa, farà visita ai serbi della Stella Rossa di Belgrado per ricominciare al meglio la nuova ...

Pallanuoto - terzo turno preliminare Champions League 2018-2019 : dolce sconfitta per BreScia - che accede alla fase a gironi : Le italiane al via della Champions League di Pallanuoto, che scatterà mercoledì prossimo saranno tre: alla Pro Recco, già ammessa alla fase a gironi, ed alla Sport Management, che ha superato lo Strasburgo nel terzo turno preliminare, si è aggiunto il Brescia, che ha completato il capolavoro italico superando la squadra vicecampione di Spagna del Terrassa. Oggi la squadra lombarda è uscita sconfitta dalla gara di ritorno per 9-8, ma l’8-4 ...

Pallanuoto - terzo turno preliminare Champions League 2018-2019 : BreScia e Sport Management ad un passo dalla fase a gironi : Ad un passo dal sogno: nella giornata di domani Brescia e BPM Sport Management si giocheranno l’accesso alla fase a gironi della Champions League di Pallanuoto. Entrambe le formazioni italiane partono da un cospicuo vantaggio: i Mastini hanno il pass praticamente in tasca, mentre i vicecampioni d’Italia dovranno comunque tenere desta l’attenzione. La BPM parte da una situazione che definire di estremo vantaggio sarebbe ...

Pallanuoto - terzo turno preliminare Champions League 2018-2019 : BreScia-Terrassa 8-4. I lombardi ad un passo dalla fase a gironi : Brescia batte gli spagnoli del Terrassa per 8-4 nell’andata del terzo turno preliminare della Champions League di Pallanuoto e vede avvicinarsi la qualificazione alla fase a gironi. Dopo la prima metà di gara molto equilibrata, i lombardi innestano il turbo nel terzo quarto, costruendo un importantissimo +4 a fine gara in vista del ritorno di mercoledì 10. Nel primo quarto la sfida è molto equilibrata: vantaggio ospite con Mora a ...

Pallanuoto - terzo turno preliminare Champions League 2018-2019 : BreScia e Sport Management per l’accesso alla fase a gironi : Un ultimo ostacolo prima dell’accesso alla fase a gironi della Champions League di Pallanuoto: Brescia e Sport Management cercano di entrare tra le migliori 16 squadre di club d’Europa che daranno vita alla più importante competizione continentale. C’è anche un paracadute: in caso di insuccesso ci sarà l’approdo ai quarti di Euro Cup. Il terzo turno preliminare infatti vede un doppio confronto: andata domani, sabato 6, ...

Pallanuoto - Champions League 2018-2019 : tre su tre per l’AN BreScia - battuta anche l’Oradea : Arriva l’en plein per l’AN Brescia nel turno preliminare di Champions League 2018-2019. I lombardi, già certi della qualificazione, si sono imposti in terra rumena anche sull’Oradea padrone di casa: 15-8 il risultato in un incontro che era solo una formalità. Da sottolineare, oltre alle reti dei soliti noti (Figlioli apparso già in gran spolvero con la nuova squadra), anche la marcatura timbrata da Giuseppe Garozzo, classe ...

Pallanuoto - secondo turno preliminare Champions 2018-2019 : BreScia-Enka 12-3. Lombardi allo step decisivo : Ottime notizie per l’Italia nel secondo turno di qualificazione della Champions League di Pallanuoto: il Brescia, entrato in gioco in questa fase della competizione, supera anche i turchi dell’Enka per 12-3. I Lombardi sono così già qualificati al prossimo turno, dove quattro confronti con la formula andata/ritorno definiranno le ultime qualificate alla fase a gironi. Nel primo quarto Bertoli trova subito il vantaggio, ma a ruota ...

Pallanuoto - secondo turno preliminare Champions 2018-2019 : Strasburgo-BreScia 5-16. Buona la prima dei lombardi : Sono scattati oggi i quattro gironi del secondo turno di qualificazione della Champions League di Pallanuoto: Buona la prima per il Brescia, entrato in gioco in questa fase della competizione, che ha superato i transalpini dello Strasburgo per 5-16. I lombardi sono stati inseriti nel Girone E, che si gioca ad Oradea, in Romania, e che vede impegnati anche i padroni di casa ed i turchi dell’Enka, che oggi hanno pareggiato 7-7. Brescia ...

Pallanuoto - secondo turno preliminare Champions 2018-2019 : BreScia e Sport Management cercano l’accesso allo spareggio decisivo : Scatteranno domani e si concluderanno domenica 30 i quattro gironi del secondo turno di qualificazione della Champions League di Pallanuoto: saranno impegnate le italiane Sport Management e Brescia. Le prime due classificate andranno al terzo ed ultimo turno, che vedrà quattro sfide con il doppio confronto andata e ritorno tra il 6 ed il 10 ottobre. La Sport Management sarà impegnata nel Girone D, che si giocherà a Sabadell, in Spagna, ed ...

Nuoto - Gregorio Paltrinieri : “Non sono sazio - ho voglia di vincere. Lo farò in piScina e in mare” : Gregorio Paltrinieri è sempre più convinto di poter vincere sia in vasca che in acque libere, la nuova dimensione in cui si sta cimentando e in cui ha ottenuto già un eccellente terzo posto a Chun’An nella recente tappa delle World Series. Il Campione Olimpico dei 1500 metri, reduce da degli Europei sottotono (ma in cui comunque ha vinto delle medaglie) a causa di problemi fisici, si sta cimentando anche con il Nuoto di fondo e il suo ...

