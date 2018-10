Scamorza Coop e Parmareggio | ritirati lotti | rischio escherichia coli

Sono stati ritirati alcuni lotti di Scamorza Coop e Parmareggio per la presenza di Escherichia coli : Il Ministero della Salute ha ordinato il ritiro di alcuni lotti di scamorza a fette dei marchi Coop e Parmareggio, a causa della presenza di batteri Escherichia coli. I lotti richiamati Sono stati prodotti da Parmareggio Spa nello stabilimento di The post Sono stati ritirati alcuni lotti di scamorza Coop e Parmareggio per la presenza di Escherichia coli appeared first on Il Post.