Sardegna | aperta a Cagliari la due giorni su benessere animale

Maltempo Sardegna : riaperta la statale 125 chiusa per frana : Ritorna alla normalità anche la circolazione sulla statale 125 “orientale Sarda”, interessata da un’interruzione per frana al km 42 a nord di Muravera (Cagliari). Sono, infatti stati rimossi completamente i 1500 i metri cubi di detriti che hanno occupato la carreggiata davanti a una galleria. In un primo tempo il traffico era stato riaperto a senso unico alternato, per permettere il collegamento tra il Cagliaritano e ...

riaperta al traffico, in entrambe le direzioni, la statale 198 "di Seui e Lanusei" vicino a Tortoli', in Ogliastra. La strada era stata chiusa questa mattina per la caduta di alcuni massi, che sono stati rimossi dai tecnici dell'Anas.

riaperta la strada statale 391 "Di Elmas". La viabilità era stata interrotta questa notte per l'allagamento di un sottopasso nel tratto iniziale di 600 metri in direzione aeroporto Cagliari. Ne dà notizia l'Anas, che raccomanda "prudenza nella guida".