Santi e Politica

(Di giovedì 18 ottobre 2018) Nel suo fortunatissimo best seller Sapiens, cinque milioni di copie tradotte in più di trenta lingue, lo storico Noha Harari propone una suggestiva ipotesi circa le cause che hanno fatto della nostra specie l'incontrastata dominatrice del pianeta. La superiorità degli umani sarebbe da imputare non tanto alle capacità linguistica in sé, ma a quella di usare il linguaggio per descrivere realtà immaginate da condividere con un gran numero di altri individui.Nessuno scimpanzé - spiega Harari - lascerebbe una banana che stringe tra le zampe in cambio della promessa di un paradiso degli scimpanzé ricco di banane. A differenza di Homo sapiens che lo ha sempre fatto con le religioni come con le ideologie politiche, secondo Harari straordinarie fiction che hanno reso possibile la condivisione di regole, norme e valori tra miglia o milioni di ...