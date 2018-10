SAN LUCA | ONOMASTICO Santo del giorno | lui fu il primo iconografo cristiano Il suo

Pd - Matteo Richetti : “Nel mio partito sì a BerSANi e D’Alema. Sto con Riace e Mimmo Lucano” : Loft Live inaugura ‘Punto esclamativo’ il primo talk show politico su Facebook. Ospite del conduttore e giornalista Luca Sommi, il candidato alla segreteria del partito Democratico Matteo Richetti. Luca Sommi vuole sapere della vecchia guardia passata a LeU: “Lei ha dichiarato: ‘Non metto muri, accolgo anche chi è in politica da 40 anni’. Bersani e D’Alema sono nel suo futuro Pd?”. Richetti non ha dubbi: “Ci sono Bersani, D’Alema, tutti quelli ...

18 ottobre - SAN LUCA Evangelista : vita - patronati e iconografia : Oggi, 18 ottobre, ricorre San Luca Evangelista, compagno e collaboratore di San Paolo ma soprattutto autore del terzo Vangelo e degli Atti degli Apostoli, venerato nella Chiesa Cattolica, Ortodossa e Copta. Di lui sappiamo che nacque in Antiochia di Siria, da genitori pagani, imparando la scienza medica. Proprio per perfezionare le sue cognizioni, intraprese diversi viaggi nella Grecia e nell’Egitto, giungendo poi a Troade per esercitarvi ...

SAN LUCA - onomastico/ Santo del giorno - il 18 ottobre si celebra uno dei quattro Evangelisti : Il Santo del giorno di oggi, 18 ottobre, è San Luca: si commemora soprattutto la figura di uno dei quattro Evangelisti. Nato ad Antiochia nel 9 d.C. morì proprio il 13 ottobre del 93.(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 05:42:00 GMT)

SAN LUCA e i suoi amici - il cuore in campo : C'è davvero di che esser molto grati a san Luca, che si festeggia oggi 18 ottobre. Secondo la tradizione, ritrasse la Madonna. Documentò un Fatto. Altri lo seguirono. GIUSEPPE FRANGI(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 05:40:00 GMT)L'indaffaratismo di Marta (e noi), di G. FrangiL'ultimo miracolo di San Gennaro, di G. Frangi

Il direttore Monga intervista il governatore De Luca : 'Che idiozia la legge sul commissario alla SANità' : Elezioni regionali, sanità, manovra finanziaria. E reddito di cittadinanza. Sono tanti i temi toccati dal presidente della giunta regionale della Campania Vincenzo De Luca intervistato dal direttore ...

Il direttore Monga intervista il governatore De Luca : «Che idiozia la legge sul commissario alla SANità» : Elezioni regionali, sanità, manovra finanziaria. E reddito di cittadinanza. Sono tanti i temi toccati dal presidente della giunta regionale della Campania Vincenzo De Luca intervistato...

Il direttore Monga intervista il governatore De Luca al Mattino Tv : «Che idiozia la legge sul commissario alla SANità» : Vincenzo De Luca nella webtv del Mattino: il presidente della giunta regionale della Campania è ospite nella web tv del Mattino per un'intervista esclusiva con il direttore Federico...

De Luca commissario SANità arriva lo stop del Governo : Torna la norma sull'incompatibilità tra l'incarico di presidente della Regione e quella di commissario alla Sanità. La norma, introdotta una prima volta nel 'decreto per Genova' e poi rimossa è stata ...

Vaccini e norma "De Luca" : così il dl fiscale cambia la SANità : Non solo le cartelle esattoriali, il decreto fiscale rivoluziona anche la Sanità con tre normeLa prima novità (art. 22 del Dl in bozza), è lo sblocco del contenzioso sul payback permettendo alle Regioni di ritoccare il budget per la Sanità. Si liberano infatti 505 milioni relativi alla spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera dal 2013 al 2015. Di questi 372 milioni sono oggetto di contenziosi da parte delle industrie farmaceutiche e sono ...

Diretta / AlesSANdria Siena (risultato finale 1-1) streaming video e tv : Gliozzi risponde a De Luca : Diretta Alessandria Siena streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita per la 6^ giornata di Serie C, girone A (oggi 14 ottobre)(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 18:23:00 GMT)

Pattinaggio artistico a rotelle - Mondiali 2018 : Silvia Stibilj regina del mondo! Argento per Rachele Campagnol e Daniel Morandin - bronzo per AlesSANdro Spigai. Lucaroni al comando dopo lo short maschile : Ottavo giorno di competizioni al Vendéspace di Parc de Beaupuy in Mouilleron-Le-Captif, Francia, impianto sportivo che sta ospitando il Campionato Mondiale di Pattinaggio artistico a rotelle, in programma fino al 13 Ottobre. Nella specialità del Solo Dance Silvia Stibilj si è laureata Campionessa Mondiale per la quarta volta consecutiva, interpretando nel migliore dei modi il suo intenso programma libero pattinato sulle note di ...

LUCA CARDILLO - COLPITO DA OSTEOSARCOMA/ Video appello di AlesSANdro Borghi : raccolta fondi per cura negli Usa : LUCA CARDILLO, COLPITO da OSTEOSARCOMA ad una gamba: lanciata raccolta fondi per intervento negli Stati Uniti. Video appello Alessandro Borghi su Instagram: “Aiutiamolo a curarsi”(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 13:05:00 GMT)

Luca Cardillo - colpito da osteosarcoma/ Video appello AlesSANdro Borghi su Instagram : “Aiutiamolo a curarsi” : Luca Cardillo, colpito da osteosarcoma ad una gamba: lanciata raccolta fondi per intervento negli Stati Uniti. Video appello Alessandro Borghi su Instagram: “Aiutiamolo a curarsi”(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 10:15:00 GMT)

Selvaggia Lucarelli deride peSANtemente Maria Elena Boschi : Maria Elena Boschi su Maxim, Selvaggia Lucarelli la demolisce così: “Sembra una malata di salmonella” Selvaggia Lucarelli porta un affondo ai danni di Elena Boschi. Legati da un comune destino politico (dalle stelle alle stalle), anche dopo la fragorosa caduta Matteo Renzi e Maria Elena Boschi paiono andare a braccetto, nel senso che non ne azzeccano pi una che fosse una. Sia che aprano bocca sia che la tengano chiusa per fare ...