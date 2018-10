Sampdoria | Tonelli | ' Non mi aspettavo un inizio così; Fantacalcio? Io mi prenderei | ma'

Sampdoria - Tonelli : “Vi svelo i miei consigli per il fantacalcio. Quando prendo un giallo…” : Mai banale Lorenzo Tonelli, il difensore è stato protagonista di una simpatica intervista ai microfoni di Fantagazzetta. Poco utilizzato da Sarri nella scorsa stagione a Napoli, ora Tonelli sta vivendo una rinascita dal punto di vista calcistico: titolare indiscusso con la Samp (con il quale ha segnato anche il gol vittoria nella trasferta di Bergamo, […] L'articolo Sampdoria, Tonelli: “Vi svelo i miei consigli per il fantacalcio. ...

Serie A Sampdoria - Tonelli e Praet di nuovo in gruppo : GENOVA - Allenamento pomeridiano per i blucerchiati. Al Mugnaini, in vista della sfida alla Fiorentina , recupero della prima giornata rinviata per il crollo del ponte Morandi, , Marco Giampaolo può ...

Sampdoria - le ultime dall’infermeria : da Tonelli a Ramirez : Sampdoria alle prese con la fase di preparazione dell’incontro col Frosinone, il tecnico Giampaolo potrà contare su qualche rientro importante La Sampdoria vuole spiccare il volo in questa stagione e la gara contro il Frosinone potrebbe essere la giusta rampa di lancio per farlo. Mister Giampaolo potrà contare sul suo trequartista Ramirez, in fase di rientro dopo qualche acciacco. Il calciatore ex Sunderland però, non è certo del ...

Sampdoria : potenziamento per Tonelli - sessione individuale per altri tre calciatori : La Sampdoria prosegue la marcia di avvicinamento alla prossima gara di campionato contro il Frosinone. Sabato sera i blucerchiati saranno impegnati al “Benito Stirpe” e il tecnico Marco Giampaolo inizia a fare la conta degli indisponibili. Stamattina non erano ancora rientrati i nazionali, così l’allenamento è stato impostato su esercitazioni atletiche e tecniche sotto forma di partitelle a tema alle quali ha partecipato ...

Sampdoria - il rito di iniziazione di Saponara - Tonelli ed Ekdal è esilarante [VIDEO] : La stagione della Sampdoria non è iniziata nel migliore dei modi, sconfitta all’esordio contro l’Udinese dopo il rinvio dell partita contro la Fiorentina in seguito al crollo del ponte Morandi. Il club blucerchiato adesso si prepara per un nuovo importante match e soprattutto difficile, di fronte il lanciatissimo Napoli di Carlo Ancelotti. Nelle ultime ore un video ha fatto il giro del web, i calciatori della Sampdoria ...

Sampdoria - Giampaolo pronto al via : le condizioni di Ekdal - Tonelli e Saponara - Ponte Morandi e tanto altro : Sampdoria, mister Giampaolo ha parlato dei nuovi arrivati in casa doriana ed ha svelato d’avere già l’11 in testa per domenica Sampdoria, mister Giampaolo ha parlato oggi in conferenza stampa, pronto all’esordio doriano dopo il rinvio della scorsa settimana. “Una settimana fa ero deciso a non giocare Samp-Fiorentina, perché era giusto così. Nel rispetto della città e del lutto. Ora però è tempo di esordire in Serie ...

Calciomercato - Tonelli : «Ho voluto fortemente la Sampdoria» : GENOVA - "Arrivo qua a Genova dopo due anni non felicissimi a Napoli . Ho attraversato un periodo non facile per le mie condizioni fisiche e ho trovato poco spazio. Ho tanta voglia di riscatto, di ...

