Samb | che rivoluzione!!Addio al Dg Andrea Gianni e al Ds Francesco Lamazza

Samb - il sindaco Piunti : 'Meglio una crisi ora che a metà campionato. Fedeli? Spero che non si rompa il rapporto con la città' : SAN BENEDETTO DEL TRONTO " Ultima in classifica e in crisi nera. Per la Samb è un periodo difficile, ma Pasqualino Piunti vuole essere ancora ottimista: "Speriamo si tratti solo di un momento " dice ...