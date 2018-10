Salvini | «Nessuna riunione del Cdm

Salvini - gelo su M5S : «Dl fiscale resta così - nessuna regia occulta. I 5 Stelle : «Problema politico» : Il ministro 5 Stelle Fraccaro: «Nel testo del decreto fiscale sono state inserite norme non concordate in Cdm. Alle Camere invierò solo un testo pulito». La replica del vicepremier leghista: «Quello che abbiamo discusso per ore l’ho trovato scritto»

Salvini : “Nessuna riunione del Consiglio dei ministri - il decreto fiscale non cambia” : «Il decreto fiscale non cambia. Quello che abbiamo discusso per ore e ore poi ho ritrovato scritto nel testo, con l’accordo di tutti, lo abbiamo firmato tutti. Ognuno si prenda le sue responsabilità». Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini arrivando alla fiera «Hotel 2018» a Bolzano. Salvini ha ribadito più volte che domani non ci sarà nessuna r...

Salvini : grazia a noi più nessuna nave Ong dinanzi coste libiche : Roma – “Cartina aggiornata. Grazie alla nostra azione, nessuna nave Ong e’ piu’ davanti alla Libia, cosi’ gli scafisti hanno finito di fare il loro sporco lavoro. Sbarchi l’anno scorso 110.000, sbarchi quest’anno 21.000! E pensare che secondo il Pd le ‘migrazioni’ erano ‘processi inevitabili, non ci si puo’ far niente’… Volere e’ potere! ...

Salvini : Germania ha smentito charter migranti - nessuna richiesta : Roma, 8 ott., askanews, - 'Non c'è stato nessun atto formale o informale dalla Germania, nessuna richiesta è arrivata al Ministero dell'Interno dal governo tedesco, infatti poi hanno smentito dalla ...

'Nessuna marcia indietro sulla manovra anche con lo spread a 400' - Salvini - : Roma, 4 ott., askanews, - Una marcia indietro sulla manovra se lo spread arriva a 400? 'No, no, questa è una manovra che punta a far ripartire il lavoro': così Matteo Salvini, ministro dell'Interno, ...

Manovra : Salvini - 16 mld su reddito e Fornero; nessuna marcia indietro se spread sale : Sono 16 i miliardi previsti dalla Manovra 'tra reddito di cittadinanza, aumento delle pensioni di invalidità, quoziente familiare, premio alle famiglie numerose, quindi un contributo alla natalità, e ...

Decreto Salvini al Colle - Viminale : "Nessuna modifica" : Il Decreto Salvini arriva stasera al Quirinale senza "alcuna modifica" rispetto al testo definitivo approvato dal Consiglio dei ministri. E' quanto si apprende da fonti del Viminale che invitano a non ...

Migranti - è il giorno del decreto Salvini : "Aquarius - dall'Italia nessuna pressione" : Dal Viminale: "nessuna pressione su Panama, che toglie la bandiera ad Aquarius". Le ong: "Dai leader europei tattiche sempre...

Centrodestra - Salvini : 'Nessuna strategia del doppio forno' : Sarebbe stata una vetrina per tutto i mondo. Qualcuno ha avuto paura: ha sbagliato. Io non vivo la politica con paura e non ho perso la speranza. Una proposta olimpica italiana ci sarà. Farò di tutto ...

Lazio - comunicato ufficiale su Lotito-Salvini : 'Nessuna polemica' : Lazio respinge nettamente il tentativo di alcuni organi di stampa di usare alcune battute del Presidente Claudio Lotito per innescare una polemica politica sulle vicende relative alla sentenza della ...

Rai - M5S irritato dopo vertice Salvini-Berlusconi : nessuna garanzia al Cav sulla Rai : All'indomani del vertice ad Arcore tra Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e Giancarlo Giorgetti, nei vertici M5S 'forte è l'irritazione per il fatto che si parli di garanzie a Berlusconi'. Dall'...

Manovra - stoccate a distanza Di Maio-Salvini. Ma assicurano : 'Nessuna tensione' : Sui contratti degli statali , intanto, interviene il sottosegretario del ministero dell'Economia, , in un post su Facebook: 'Voglio rassicurare tutti che i 500 milioni sono stati previsti nella ...