Salvini ha detto che sul decreto fiscale non ci sono state né ' manine' né scie chimiche

Cosa ha detto Ilaria Cucchi sulle parole di Salvini : Sono passati pochi giorni dalle dichiarazioni in aula di Francesco Tedesco, che dissipano definitivamente ogni dubbio sulla morte di Stefano Cucchi, pestato e ridotto in fin di vita da Raffaele D'...

Cosa ha detto Salvini su Cucchi : Trento, 13 ott., askanews, - 'Se sbagli e indossi la divisa, paghi anche di più, ma se due o tre sbagliano non permetto di infamare centinaia di poliziotti e carabinieri che lavorano'. Lo ha ...

De Magistris : 'Io a cena con Salvini? Sì - se il Napoli vince lo scudetto' : di Mario Ajello È il massimo sacrificio per il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, quello di passare una serata con l'arcinemico Matteo Salvini. Ma per amore del Napoli, anche se Dema è interista, ...

Pescara premia l'ammiraglio che ha detto 'no' a Salvini : Un riconoscimento civico, insieme a quello del Ciattè d'Oro , riservato ai pescaresi, , assegnato dal Comune a coloro che "hanno brillato nei campi dell'Economia, delle professioni, della Cultura, ...

Salvini : “Juncker e Moscovici hanno rovinato l’Europa e l’Italia. Ue ha detto sì a manovre che ci hanno precarizzato” : “L’Ue ha detto sì a manovre economiche che hanno impoverito e precarizzato l’Italia e quindi non mi alzo la mattina pensando al giudizio che del governo e dell’Italia hanno persone come Juncker e Moscovici, che hanno rovinato l’Europa e l’Italia“. Attacca sia il presidente della Commissione europea che il commissario europeo per gli Affari economici Matteo Salvini, arrivato al villaggio della Coldiretti a Roma. “Dicano ...

Reddito di cittadinanza - Buffagni (M5S) : “Ci sono 10 miliardi. Salvini ha detto che sono 8? Si è confuso” : “Abbiamo nove miliardi più uno per il Reddito di cittadinanza”. Lo dice il sottosegretario agli Affari regionali Stefano Buffagni (M5S). Una replica indiretta a quanto dichiarato in mattinata dal vicepremier Matteo Salvini. In un’intervista radiofonica il leader della Lega aveva parlato invece di 8 o 9 miliardi da destinare al Reddito di cittadinanza. “Credo che stamattina fosse ancora troppo presto e probabilmente Salvini si è ...

Def : «Il Pil? Non l’hanno detto?». E Tria viene portato via dalla portavoce di Salvini : Tria al termine della conferenza stampa a palazzo Chigi. Protesta l’Associazione Stampa Parlamentare per le mancate risposte alle domande

Salvini offende Juncker - Di Maio : “Non lo rimprovero perché ha detto che non è sobrio” : Matteo Salvini insiste: "Juncker sobrio e barcollante? Andate a vedere le foto su Google". Il ministro degli Interni è tornato oggi sugli insulti a Jean Claude Juncker: "Questo signore arriva da un paradiso fiscale come il Lussemburgo ed è il capo del governo che presiede 500 milioni di europei"Continua a leggere

Latina - ecco quello che il sindaco avrebbe detto a Salvini (se fosse riuscito a incontrarlo) : Sabato sera a Latina a chiudere la festa regionale della Lega è venuto il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini. Ha fatto un po’ aspettare le persone che assiepavano il Parco Falcone-Borsellino, ma dopo il suo comizio, per farsi perdonare e come ormai fa dappertutto, si è messo in posa con chiunque gli chiedesse un selfie. Tanto che il giorno dopo i social erano pieni delle sue immagini. Chapeau! E’ davvero un bravo ...

Salvini ha detto cosa pensa del 'caso Casalino'. E del ministro Tria : Matteo Salvini invita Giovanni Tria a mettere sul tavolo una legge di bilancio "coraggiosa", anche se facendo deficit, e prende il minimo di distanza da Rocco Casalino, finito nel ciclone delle polemiche per una telefonata in cui minacciava di licenziamento lo staff del ministro dell'Economia. "La legge di bilancio? Una cosa è importante: che sia coraggiosa. Se lo sarà, e lo sarà, gli zero virgola ...

Unione Africana contro Salvini : 'Frasi dispregiative sui migranti - ritiri quello che ha detto' : L' Unione Africana attacca Salvini per aver paragonato gli immigrati africani agli schiavi . L'organizzazione ha espresso 'sconcerto' per le frasi dette dal vicepremier e ministro dell'Interno nella ...

Asselborn ha detto che Salvini va fermato : I populisti "vogliono rimettere l'interesse nazionale davanti a tutto, vogliono distruggere l'Unione come oggi la conosciamo. Noi non dobbiamo permetterglielo": ad affermarlo è il ministro degli Esteri lussemburghese, Jean Asselborn, che in un'intervista a Repubblica è tornato sullo scontro con Matteo Salvini alla ministeriale Ue in Austria e poi con il botta e risposta domenicale.-- Asselborn ha precisato che il suo "merde alors" ...

Cosa ha detto Salvini ospite di Barbara D'Urso : 'Bisogna dare un segnale a Genova e al mondo e a quella gente che ha pagato il pedaggio pensando di andare a lavorare ed ha invece pagato per andare a morire. A pagare dev'essere quel signore di ...