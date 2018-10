Salvini | grazia a noi più nessuna nave Ong dinanzi coste libiche

Brasile - Bolsonaro ringrazia Salvini : “Se sarò presidente Cesare Battisti sarà estradato” : Nella corsa alle elezioni presidenziali brasiliane Bolsonaro , il candidato di estrema destra è in testa nei sondaggi. E promette a Salvini : "Riaffermo qui il mio impegno di estradare il terrorista Cesare Battisti , amato dalla sinistra brasiliana, immediatamente in caso di vittoria alle elezioni".Continua a leggere

Dago-bomba - l'azzurra Annagrazia Calabria sotto il palco della Lega ad applaudire Salvini : Certo, Forza Italia e la Lega sono alleate nel centrodestra in vista delle prossime elezioni amministrative . Ma il malanimo provocato tra gli azzurri per il governo che il Carroccio ha formato coi 5 ...

#Decreto Salvini - mafie e caporali ringraziano : Del resto per fare politica oggi non serve approfondire un tema e costruire soluzioni efficienti ed efficaci, magari previo parere degli esperti. Basta twittare "più forte che puoi", no? Basta un ...

Bolsonaro ringrazia Salvini per auguri : 03.46 "Grazie per le sue parole, signor ministro dell'Interno dell'Italia! Possa il Brasile nel 2019 rafforzare le relazioni con l'Italia e con i Paesi più liberi e democratici del mondo". Lo scrive su Twitter Jair Bolsonaro , candidato di destra alle presidenziali brasiliane, ritwittando gli auguri di pronta guarigione di Matteo Salvini dopo l'attentato subito giovedì scorso durante un comizio elettorale.

Salvini ringrazia il tentato golpe Da leader a eroe nazionale : L’attacco ad orologeria che sta interessando il Ministro dell’Interno non avrà l’esito sperato. Tutt’altro. I tentati golpe non faranno altro che rafforzare Salvini e il gradimento degli italiani Segui su affaritaliani.it

Crollo Genova - Salvini : fatto visita a Gianluca e ringraziato Vvff : Roma, 16 ago., askanews, - 'Siamo andati a salutare Gianluca , Ardini di 28 anni genovese con diverse fratture ricoverato in subintensiva, ndr., e a fargli l'imbocca al lupo per il bimbo che nascerà ...

Matteo Salvini : 'Difenderò la capotreno che ha allontanato i rom : non deve essere punita ma ringraziata' : 'Come promesso, sono pronto a fare tutto quello che è in mio potere per evitare che la capotreno che ha allontanato molestatori e zingari che disturbavano i passeggeri non sia punita in nessun modo'. ...