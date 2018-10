Salvini | gelo su M5S | «Dl fiscale resta così | nessuna regia occulta I 5 Stelle

Migranti - la Caritas va all'attacco : "Salvini? Va contro il Vangelo" : La Caritas Italiana boccia il decreto Sicurezza e attacca, ancora una volta Matteo Salvini. "L'indebolimento del sistema di accoglienza diffusa non farà altro che aggravare le difficoltà della gestione dei Migranti nel senso di un'accoglienza e integrazione positiva, che è l'unica strada per non ritrovarci tra pochi anni con una generazione di 'senza diritti e senza speranza'", ha tuonato don Francesco Soddu usando il Convegno nazionale di ...

Centrodestra - il disgelo alla fine del vertice tra Salvini - Berlusconi e Meloni : “Governo seguirà il nostro programma” : Circa due ore di incontro per provare a cancellare due mesi di rissa. E alla fine il Centrodestra torna a esistere. Almeno sulla carta. E non è una metafora, visto che la parola considerata da Giancarlo Giorgetti come una “categoria dello spirito” poco più di un mese fa, torna a comparire in una nota congiunta firmata dai tre leader. “Il Centrodestra si presenterà unito a tutte le prossime competizioni elettorali a partire ...

Salvini-Berlusconi : ad Arcore prove di disgelo : 2 Matteo Salvini, dopo essere stato ospite nel salotto televisivo di Domenica live condotto da Barbara D'Urso, ha incontrato in serata nella sua villa di Arcore Silvio Berlusconi. Presenti anche i due principali referenti politici di Lega e Forza Italia, Giancarlo Giorgetti e Antonio Tajani. Il ministro degli Interni e il leader di Forza Italia, hanno affrontato i principali nodi politici fra i due alleati: [VIDEO]televisione ed ...

Elisa Isoardi e la gelosia di Salvini a La prova del cuoco/ Video : colpa di Amadeus? "Se ho 3 minuti - la..." : Elisa Isoardi commette la prima gaffe a La prova del cuoco con la complicità di Amadeus e il fidanzato Matteo Salvini tira fuori tutta la sua gelosia.(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 15:30:00 GMT)

Matteo Salvini ed Elisa Isoardi/ “Sono geloso di lei!” - poi confessa di averla “danneggiata” : ecco perché : Un paio di giorni fa, Elisa Isoardi ha debuttato con la sua nuova avventura prendendo le redini de “La prova del cuoco”. Matteo Salvini ha fatto il suo in bocca al lupo e poi...(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 16:06:00 GMT)

Matteo Salvini : “Sono geloso di Elisa e se ho tre minuti la guardo in tv. Io non l’ho aiutata - anzi” : Elisa Isoardi “è brava e si merita tutto il successo che ha e che avrà. Io non l’ho aiutata, anzi, la mia ingombrante presenza forse ha danneggiato e creato problemi. Confesso che se ho tre minuti la guardo in tv, anche se in cucina sono un disastro. Se sono geloso? Sì…Perdonatemi“. Intervistato a “I lunatici” su Radiodue, il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini dedica un pensiero alla compagna, ...

Salvini a Radiodue : "Sono geloso di Elisa - se ho tre minuti la guardo in Tv" : Buona la prima. Per Matteo Salvini il debutto di Elisa Isoardi è stato un successo. La nuova conduttrice della Prova del Cuoco, che ha preso il testimone da Antonella Clerici, è parsa subito a suo agio nella nuova veste della trasmissione di Rai1. A "i Lunatici" di Radiodue, il Ministro degli Interni si lascia andare: "Se ho tre minuti la guardo in Tv". Poi si dichiara geloso, ma la Isoardi è arrivata dov'è da ...

Galantino sfida ancora Salvini : "Io comunista? Seguo il Vangelo" : Che monsignor Nunzio Galantino e Matteo Salvini non si amino non è forse un mistero . Quando il segretario della Cei era più in primo piano sulla questione migranti non mancavano gli scontri con il ...

Migranti - Galantino (Cei) : «Per Salvini sono comunista? Seguo solo il Vangelo» Video : Il segretario della Cei ai politici: «Non farsi strada sui poveri ma con i poveri». Poi ricorda: «Con noi non solo i 100 della Diciotti ma altri 26 mila Migranti»

'La Lega rischia l'addio' - ma è gelo Fi sul partito unico di Salvini : 'Più che un partito nuovo vanno a caccia di una nuova partita iva'. È sprezzante il giudizio che un autorevole esponente di Forza Italia dà all'idea dei vertici leghisti di fondare il 6 settembre un ...