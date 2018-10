Salvini | domani nessun Cdm | decreto fiscale resta com' è

Condono - Salvini : il testo non cambia. Domani nessun Consiglio dei ministri : «Il decreto fiscale non cambia. Quello che abbiamo discusso per ore e ore poi ho ritrovato scritto nel testo, con l'accordo di tutti, lo abbiamo firmato tutti. Ognuno si prenda le sue...

Condono - Salvini : «Testo non cambia Domani nessun Consiglio ministri» : ... ha detto la sottosegretaria all'Economia Laura Castelli, interpellata alla Camera. Insomma, nella maggioranza gialloverde c'è tensione. 'Controllerò il testo articolo per articolo', ha assicurato il ...

Dl fisco - fonti : domani CdM. Salvini : no : 16.51 Dopo la denuncia del vicepremier Luigi Di Maio sulla manipolazione del testo del decreto fiscale, domani potrebbe tornare a riunirsi il CdM per riesaminarlo. Lo riferisconto fonti di governo Sul CdM, però, il vicepremier Salvini dice: "Non ci sono regie occulte o invasioni di alieni". E ancora. "Questo governo va avanti perché non ha timidezza. Io vado avanti, non c'è nessun Consiglio dei ministri domani perché sono impegnato in tour ...

W l’Italia – Oggi e domani/ Anticipazioni 4 ottobre e ospiti : il Ministro dell’Interno Matteo Salvini : W l'Italia Oggi e domani, Anticipazioni 4 ottobre e ospiti: il Ministro dell'Interno, Matteo Salvini, risponde alle domande di Gerardo Greco e del pubblico.(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 09:37:00 GMT)

Salvini domani a Napoli : "Più agenti in città" : Il Ministro dell'Interno Matteo Salvini ha in programma di visitare Napoli nella giornata di domani, 2 ottobre 2018, per partecipare al Comitato Provinciale per l'Ordine e la sicurezza pubblica che si terrà in Prefettura alle 11, riunione che sarà seguita da un incontro con la stampa.Salvini, proprio come accaduto a Bari qualche giorno fa, si concentrerà sul problema dei migranti in città e affronterà anche delle problematiche specifiche di ...

Domani vertice bis Berlusconi-Salvini - con la Meloni - : via libera per Foa alla Rai - intesa sui candidati alle regionali : Si lavora già per le prossime consultazioni, regionali ed europee, dove il presidente di FI vuole portare un centrodestra unito. Unione che potrebbe essere ritrovata a cominciare dal nome di Marcello ...

Berlusconi-Salvini - incontro ad Arcore : verso intesa su Foa in Rai e Regionali/ Meloni : "Domani vertice cdx" : Salvini e Berlusconi ad Arcore: intesa su Foa in Rai. Ultime notizie, nuovo incontro per le elezioni Regionali con Giorgia Meloni: ecco cos'è successo(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 16:05:00 GMT)

Salvini : rifarei domani mattina alleanza con M5s - gente seria : 'L'alleanza con M5s la rifarei domani mattina, è gente seria, con voglia di lavorare'. Lo ha detto Matteo Salvini, ospite di 'Domenica Live' su Canale 5. Il leader della Lega e vice premier e ministro ...

Salvini : rifarei domani mattina alleanza con M5s - gente seria : "L'alleanza con M5s la rifarei domani mattina, è gente seria, con voglia di lavorare". Lo ha detto Matteo Salvini, ospite di 'Domenica Live' su Canale 5. Il leader della Lega e vice premier e ministro dell'Interno ha anche detto a proposito del reddito di cittadinanza, punto di forza elettorale di M5s, che il tema c'è nel programma di governo ed "è giusto che ci sia, so ...

Rai - editoria - manovra ed elezioni regionali. Domani l'incontro Berlusconi-Salvini : Rai, riforma dell'editoria, candidature per le regionali e futuro assetto del centrodestra. Questi i temi all'ordine del giorno del vertice di Arcore tra il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi e ...

Salvini - domani penso incontro con Cav : ANSA, - MILANO, 15 SET - "penso di sì": così il ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini, arrivando stamani a un evento a Milano, ha risposto alle domande sulla possibilità di incontrare ...

