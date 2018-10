Salvini candidato al post Juncker? Il fronte sovranista me lo chiede

Europee - Salvini candidato sovranisti? : 7.40 Il ministro dell'Interno e vicepremier, Salvini, potrebbe essere il candidato del frotne sovranista europeo alla presidenza della Commissione Ue. E' quanto afferma lui stesso in un'intervista a Repubblica, spiegando che gli è stata fatta la proposta e che la sta valutando. "Me lo stanno proponendo.Fa piacere vedano in me un punto di riferimento per la difesa dei popoli",ha detto Salvini. Ma "tra manovra, Europa, migranti, non ho avuto ...

Rivoluzione Pd - Minniti candidato segretario? "E' l'unico che può battere Salvini" : Attesa per la candidatura dell'ex ministro dell’Interno, caldeggiata con un appello pubblico da diversi sindaci: "E' l'unica...

Salvini-Le Pen alla ricerca di un candidato unitario dei sovranisti a Bruxelles : Nel tour per le europee del maggio prossimo, l’incontro con Marine Le Pen rappresenta per Matteo Salvini una tappa decisiva in vista del traguardo finale. La leader del Raggruppamento...

C'è un piano per portare un candidato sovranista alla presidenza Ue. E lo ha pensato Salvini : Matteo Salvini ha un piano per portare un candidato dei sovranisti alle elezioni europee di maggio. Secondo La Stampa, il leader della Lega avrebbe già parlato di questa opzione con il premier ungherese Viktor Orban e con i partiti nazionalisti di Svezia e Austria e a margine dell'incontro con Marine Le Pen, in visita a Roma, sebbene abbia smentito che esista un piano per liste comuni ...

Giorgia Meloni - la sfida a Silvio Berlusconi e Matteo Salvini : il suo candidato - centrodestra disintegrato : Il centrodestra non c'è, o perlomeno è in crisi, e per questo Giorgia Meloni va da sola. In Sardegna Fratelli d'Italia ha deciso di scattare in avanti, senza Lega e Forza Italia , e presentare un ...

Sefcovic sarà candidato alla guida della Commissione Ue per i socialisti : "Salvini? Siamo preoccupati" : Il vicepresidente della Commissione Ue, lo slovacco Maros Sefcovic, si è presentato come candidato di punta nel Gruppo dei socialisti e Democratici (S&D) in vista delle elezioni europee per la guida dell'esecutivo dell'Unione. Lo ha annunciato questa mattina in una conferenza stampa al Parlamento europeo.Il 5 settembre Manfred Weber, capogruppo del Ppe, aveva dichiarato di volersi presentare come alla presidenza della Commissione per ...