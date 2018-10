Salvini ai pm | continua inchiesta su di me? Incredibile

La resistenza continua. Lucano sfida Salvini e si mette in proprio : Due settimane agli arresti domiciliari sono già trascorse. Ma nonostante i continui attacchi ricevuti dal Viminale, con tanto di circolare anti-Riace emanata lo scorso 9 ottobre, Mimmo Lucano non vuole saperne di alzare bandiera bianca. Intervistato dal Manifesto il sindaco del paese calabro ha annunciato la volontà di continuare a difendere il modello Riace, anche a costo di andare allo scontro con il ministero ...

Salvini : “Ue continua a minacciarci - fra sei mesi verranno licenziati dagli elettori” : continua lo scontro tra il governo e la Commissione europea. Il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, attacca: "L’Europa dei banchieri, quella fondata sull’immigrazione di massa e sulla precarietà, continua a minacciare e insultare gli Italiani e il loro governo? Tranquilli, fra sei mesi verranno licenziati da 500 milioni di elettori".continua a leggere

Salvini : 'Sulla Manovra nessun passo indietro - anche se lo spread continua a salire' : Gli occhi sono puntati sul rientro anticipato a Roma dal Lussemburgo del ministro dell'Economia, Giovanni Tria, che oggi non parteciperà alla riunione dell'Ecofin per poter lavorare al bilancio, dopo ...

Pif vs Matteo Salvini - lo scontro continua : 'La 'ndrangheta fa più danni degli immigrati' : Lo scontro è iniziato alcuni giorni fa, quando Pif (pseudonimo di Pierfrancesco Diliberto) ha deciso di inoltrare un messaggio al ministro dell'Interno. ''Io voglio un ministro che dica 'abbiamo abbattuto una casa abusiva', non 'una casa abusiva dei sinti'' aveva affermato il regista, ricevendo in cambio un duro tweet del vicepremier Matteo Salvini. Oggi, Pif ha pubblicato un video in cui replica e chiarisce la propria posizione, aggiungendo che ...

Asselborn-Salvini - la lite continua. Il ministro del Lussemburgo : 'Usa toni e metodi fascisti' : Lo scontro tra Matteo Salvini e il ministro degli esteri e dell'immigrazione del Lussemburgo Jean Asselborn non accenna a placarsi. Dopo la lite durante la conferenza di Vienna, Asselborn torna ad ...

Lutto nel mondo della Lega. Morta l'ex consigliera Silvia Cavalli. Salvini : "Continua ad aiutarci da lassù" : Lutto nel mondo della Lega Nord. Silvia Cavalli, 31 anni, ex consigliere e giovane militante del Carroccio, è morto stroncata da un tumore. Commozione e sgomento all'interno della Lega. Il leader Matteo Salvini ha scritto un messaggio su Twitter per ricordare la compagna di partito."Buon viaggio Silvia, hai combattuto come una Leonessa, da leghista, ma la malattia bastarda alla fine ha vinto. Anzi, no. Hai vinto tu, ha vinto il tuo sorriso. Un ...

Sondaggi Politici/ Piepoli - Salvini sorpassa il M5s : Lega al 30% - la ‘luna di miele’ continua : Sondaggi Politici elettorali, ultime notizie e intenzioni di voto: il calo di Macron dopo lo scontro con Salvini e il flop dei consensi in Francia dei pro-Europa. Lega sorpassa il M5s(Pubblicato il Mon, 03 Sep 2018 12:16:00 GMT)

Migranti - Trenta : “missione Sophia - porte chiuse Ue”/ “Delusa da Europa” : Salvini - “valutiamo se continuare” : Migranti, riunione a Vienna su missione Sophia: Trenta “porte chiuse da Ue, molto delusa dall'Europa". Le proposte italiane "bocciate": Salvini, "valutiamo se continuare"(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 14:34:00 GMT)

Missione Sophia - ministri Difesa dell’Ue dicono no a modifiche. Trenta : ‘L’Europa non c’è’. Salvini : ‘Vedremo se continuare’ : La Missione EunavForMed Sophia non cambia, le regole d’ingaggio rimangono invariate: i migranti salvati nel Mediterraneo continueranno a essere portati in Italia. E’ il risultato della due giorni di consiglio informale dei ministri della Difesa europei a Vienna. Ora Roma ripone le proprie residue, flebili speranze nella riunione dei titolari dei ministeri degli Esteri dell’Unione che si terrà tra oggi e domani, sempre nella ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 27 agosto : B. torna con Salvini contro i pm. Intanto gli sbarchi continuano : Lo scontro Salvini e B. contro i magistrati. Di Maio stoppa l’alleato Il Caso Diciotti – Linea comune sui migranti, non sull’attacco ai giudici: “Vanno rispettati”. Avviso all’Ue in vista della manovra: “Se ci aiuta ci ravvederemo” di Carlo Di Foggia L’indagato volontario di Marco Travaglio L’iscrizione del vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini sul registro degli indagati della Procura di Agrigento per le ipotesi ...

Matteo Salvini - la prova di forza sui migranti : 'Continua così e a ottobre ribalta il tavolo e torna al voto' : 'E adesso arrestateci tutti'. Sul caso dei 150 migranti ancora bloccati sulla nave Diciotti al porto di Catania c'è odore di bomba giudiziaria. Secondo alcune indiscrezioni, l'indagine della Procura ...