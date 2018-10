Salute | Pordenone | caso di meningite in una scuola di Azzano Decimo

meteoweb.eu

: Zoppola Via Manteghe 1 Per Info 3465773722 #palestra #allenamento #fitness #sport #zoppola #pordenone… - tellanivan : Zoppola Via Manteghe 1 Per Info 3465773722 #palestra #allenamento #fitness #sport #zoppola #pordenone… - PordenoneCalcio : VIS PESARO-PORDENONE, MISTER TESSER: 'PORDENONE IN SALUTE, A PESARO TEST IMPORTANTE” La vigilia dell'allenatore ne… - mauro_manassero : #Andos e Azienda Sanitaria insieme a Pordenone per la Prevenzione e diagnosi precoce del tumore al seno.… -

(Di giovedì 18 ottobre 2018) Undimeningococcica è stato accertato nellaprimaria Nazario Sauro di Fagnigola di). Lo rende noto l’Azienda Sanitaria 5. La persona affetta è una dipendente, che lavora nel plesso. “Martedì scorso eèstata portata in Pronto Soccorso – ha precisato l’infettivologo Massimo Crapis – per alterazione del sensorio e febbre. Subito veniva sospettata unae pertanto è stato avviato il protocollo terapeutico adeguato. Al contempo è stata eseguita notifica di malattia infettiva che ieri mattina è stata inoltrata al Dipartimento Prevenzione Aas5, per le ricerche necessarie a identificare i contatti della paziente, nell’attesa di definire la causa eziologica della? Già ieri mattina, ha aggiunto il medico, le condizioni della paziente “erano nettamente migliorate e, nel pomeriggio, la ...