Ryanair | Antitrust | ultimatum su bagagli

Ryanair e bagagli : Antitrust accoglie segnalazione Altroconsumo : Roma, 18 ott., askanews, - Pagare in più per il bagagli o a mano su Ryanair non è corretto. Dopo che a settembre Altroconsumo ha denunciato la pratica che ha colpito migliaia di viaggiatori oggi l'...

Ryanair chiede a Ue indagine antitrust : annullerà 150 dei suoi 2.400 voli : La compagnia aerea low cost irlandese Ryanair annullerà 150 dei suoi 2.400 voli previsti per venerdì, a causa degli scioperi del personale di cabina in Italia, Belgio, Germania, Paesi Bassi, Portogallo e Spagna. Ryanair definsce «inutili» gli sciopero proclamati per il 28 settembre e fa sapere che tutti i clienti interessati dalle cancellazioni sono stati avvertiti fin da oggi per sms, o per corriere elettronico.-- Una nota della Ryanair è ...