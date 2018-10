Rugby – Un weekend ricco di match | ecco dove seguirle in tv

sportfair

(Di giovedì 18 ottobre 2018)in tv: il palinsesto ovale delPalinsestodi eventi ovali quello del prossimorugbistico. Si parte nella mattinata di domani, venerdì 19 ottobre, con la diretta delle semifinali di Mitre Ten Cup tra Tasman e Canterbury,che sarà trasmesso in diretta alle 8.35 su Sky Sport Arena. Nella serata spazio alla Heineken Champions Cup con la diretta di Leicester Tigers-Scarlets su DAZN alle 20.45. Nella giornata di sabato troveremo il clou della programmazione settimanale. Partenza alle 6.05 con la Mitre Ten Cup: Auckland-Wellington sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Arena. Alle 14 torna l’Heineken Champions Cup con due sfide in diretta su DAZN: Castres-Exeter e Munster-Gloucester. Alle 14.30 ci spostiamo in Sudafrica per le semifinali della Currie Cup con Sharks e Lions che si affronteranno in diretta su Sky Sport Arena. Alle 15 in campo le italiane: ...