Ronzii orecchio | cosa fare

Ronzii orecchio : Sintomi come il fischi all'orecchio o Ronzii, percepiti a una o entrambe le orecchie, sono molto comuni anche se non si possono ascrivere a una malattia specifica. Una percentuale dal 10-15% della popolazione riferisce di soffrire di questo sintomo in una determinata fase della vita. In ambito medico si parla di "acufene" e "tinnito".