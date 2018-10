Roma | Zaniolo | “Seguo i consigli di De Rossi Il mio modello è…”

calcioweb.eu

(Di giovedì 18 ottobre 2018) Dalla Primavera dell’Inter al Bernabeu, passando per la Nazionale. La carriera di Nicolòha avuto una svolta improvvisa la scorsa estate, quando è finito in giallorosso nell’ambito dell’operazione Nainggolan. Per il 19enne centrocampista originario di Massa è iniziata un’ascesa che gli sta riservando grandi soddisfazioni, prima su tutte la convocazione di Mancini quando non aveva neanche fatto il suo debutto in giallorosso. “Stavo guardando la tv ed è uscita la notizia – racconta a Sky Sport -. Ero incredulo, ho chiamato mio papà e c’era tanto stupore, ma sono andato in ritiro a giocarmi le mie carte sperando un giorno di essere richiamato. Starà a me riuscirci, dipenderà dal campo. Cosa mi ha detto Mancini? Che ha grandissima fiducia in me e che toccava a me dargli ragione“. Durante gli allenamenti in Nazionale al fianco dei ...