Roma | tornano fiori in via Veneto | mille ciclamini bianchi e rossi

Lavori 2019 a Linate : Alitalia dirotta su Malpensa - tornano i voli per Roma da Bergamo : A seguito della chiusura per Lavori dell'A eroporto di Milano Linate , prevista il prossimo anno dal 27 luglio al 27 ottobre, Alitalia ha predisposto un piano per limitare i disagi dei passeggeri che, ...

Roma : Tornano le visite guidate al Porto fluviale di Testaccio : Roma – Sabato 21 ottobre Tornano le visite guidate al Porto fluviale di Testaccio. L’appuntamento è alle 10 in Lungotevere Testaccio n.11. Le visite, organizzate dal CCPAS per il Museo Diffuso del Rione Testaccio, avranno la durata di un’ora e approfondiranno nei dettagli tutti gli aspetti relativi a questa importante struttura dell’antica Roma. Per incentivare la conoscenza storica della città l’ingresso sarà ...

Roma : fino al 30 novembre tornano Microchip Days : Roma – Da oggi e fino al 30 novembre i possessori di animali d’affezione potranno approfittare del terzo appuntamento con i Microchip Days. Due mesi di tempo per tutelare i propri amici a quattro zampe fissando un appuntamento per inserire gratuitamente il Microchip che ne rende possibile l’identificazione ed effettuare la contestuale iscrizione anagrafica. Cosi’ in un comunicato il Comune di Roma. “Microchippare i ...

Coma_Cose tornano a Roma : venerdì 12 ottobre in concerto a Largo Venue : Dopo le oltre trenta date dell’Estate Tour, i Coma_Cose tornano a Roma carichi dell’energia raccolta lungo tutta la Penisola. Gli artisti porteranno sul palco la formula che più esalta la loro personale commistione di Hip-Hop, elettronica e cantautorato, circondati da una band d’eccezione: alla batteria, sempre presente nella formazione del live show, si aggiungeranno i Mamakass, il duo che ha firmato le produzioni di tutti i brani, da ...

Roma : cassonetti tornano a riempirsi e immondizia prolifera nuovamente : Roma – Riecco i rifiuti in terra vicino ai cassonetti piu’ o meno pieni. Un film che Roma ha gia’ visto piu’ volte negli ultimi anni e’ che stavolta ha come causa la risoluzione anticipata dell’accordo tra Ama e la Cooperativa 29 giugno per la raccolta dei rifiuti dalle utenze non domestiche, cioe’ negozi, bar, ristoranti ed esercizi commerciali in genere. Il mancato ritiro dei rifiuti, per un totale di ...

Smog - Emilia Romagna : dal 1 Ottobre tornano le misure per la qualità dell’aria : Allentare la presa dello Smog sulle città dell’Emilia-Romagna, sostenendo misure per la mobilità sostenibile e limitando la circolazione dei veicoli più inquinanti, per una battaglia a tutela della salute delle persone e dell’ambiente. Che passa, nel primo caso, dal bus gratuito per gli abbonati al sistema ferroviario regionale, gli eco-bonus fino a 10 mila euro per la rottamazione dei veicoli commerciali diesel fino a euro 4 e il ...

I Muse tornano in Italia nel 2019 : concerti a Milano e Roma : I Muse hanno annunciato il nuovo tour mondiale e lo hanno fatto in grande stile: la band di Matt Bellamy ha rivelato, nella giornata di ieri, una bella fetta della prossima tournée internazionale, comunicando però solamente le citta' in cui suonera'. Il gruppo britannico sara' anche in Italia, prima a Milano e poi a Roma: le date ufficiali verranno divulgate prossimamente. Per la band si tratta di un atteso ritorno nel nostro Paese [VIDEO], ...

Coldiretti : conserve fai da te tornano domani a Roma : Roma – E’ partita la stagione delle conserve fai da te con milioni di italiani impegnati quest’anno nella trasformazione casalinga dei cibi, tra pentole e fornelli, per garantirsi una alimentazione piu’ genuina, ridurre gli sprechi e contenere le spese. Per offrire consigli e suggerimenti ai consumatori per valorizzare la frutta e verdura italiana nei vasetti con dimostrazioni pratiche dal vivo dalla passata di pomodoro ...

Roma - tornano le auto blu : Virginia ne ordina 100 : Non è l'ultimo ruggito della casta, ma un atto protocollato dal Campidoglio a 5 stelle di Virginia Raggi: fate largo nei garage comunali, Palazzo Senatorio ha appena ordinato 93 vetture di servizio ...

Tensione sul volo Lamezia-Roma - Pupo intona 'Su di noi' e tornano i sorrisi : Sull'aereo Alitalia si erano scaldati gli animi per colpa di scambi di posto e ritardi. Il cantante, dopo qualche battuta in francese, si è esibito dal microfono delle hostess con uno dei suoi brani più celebri

Roma - sulle carte d'identità tornano 'mamma' e 'papà' ma il liceo Mamiani continuerà a usare genitore 1 - genitore 2 : 'Continueremo ad usare la dicitura genitore 1 e 2 fino a indicazioni specifiche da parte del Miur. Ma è così in tante scuole'. Lo dice la preside dello storico liceo Mamiani di Roma, Tiziana Sallusti ...