Roma | ritrovato dopo 27 ore e in stato di confusione anziano scomparso

(Di giovedì 18 ottobre 2018)– Erail figlio, nel pomeriggio di martedi’, a denunciare, negli uffici della Polizia didel commissariato Primavalle di, la scomparsa di un uomo di 72 anni. L’era uscito da casa verso l’ora di pranzo, senza denaro e documenti, per portare il suo cane a fare una passeggiata e non era piu’ tornato. Subito sono scattate le ricerche che, alle 16.30 di ieri, hanno dato i loro frutti. Gli investigatori del commissariato Aurelio, insieme a 2 squadre cinofile della Protezione Civile, hannol’uomo in una zona verde, seduto in terra accanto ad un dirupo, inconfusionale ed in compagnia del suo amico a 4 zampe. Il 72enne e’trasportato in ambulanza al Policlinico Gemelli, dove e’visitato e giudicato in condizioni cliniche non preoccupanti. I suoi familiari, informati dai poliziotti, lo hanno ...