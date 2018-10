Roma - prime tre condanne per mafia nel clan Spada di Ostia : Roma, 18 ott., askanews, - Associazione di stampo mafioso. Per questa accusa il gup del tribunale di Roma, Corrado Cappiello, ha inflitto in abbreviato tre condanne ad altrettanti esponenti del ...

Nuovo tour dei TiRomancino nel 2019 - prime date e città per il “concerto della vita” con orchestra sinfonica : biglietti in prevendita : Annunciato il Nuovo tour dei Tiromancino nel 2019, con le prime date di una tournée teatrale che proporrà i brani del Nuovo album Fino a qui in una versione decisamente inedita. Dopo il grande successo della raccolta di duetti su brani storici della band e un'assenza dai palchi di almeno due anni, i Tiromancino torneranno in tour da gennaio 2019 con una serie di concerti nei principali teatri italiani per presentare al pubblico l'ultimo ...

Troppi problemi Iliad Italia per l’installazione delle antenne? Prime proteste a Roma : I problemi Iliad Italia per l'installazione delle antenne proprietarie sul territorio nazionale potrebbero essere determinanti nello sviluppo della rete autonoma del vettore. La strada che porta ad una migliore copertura in ogni regione Italiana sarà di certo costellata da proteste e polemiche e a tal proposito, registriamo già le Prime avvisaglie. Come sottolineano i colleghi di Upgo.news, a Roma nord, in particolare nell'area geografica ...

Iliad si appresta a installare a Roma le sue prime antenne proprietarie : Partirà da Roma la realizzazione della rete proprietaria di Iliad, ma tra i cittadini serpeggia il malumore sul posizionamento delle nuove antenne. L'articolo Iliad si appresta a installare a Roma le sue prime antenne proprietarie proviene da TuttoAndroid.

Amazon Prime Now a Roma - come funziona e in quali zone è disponibile : Amazon ha annunciato di aver esteso il servizio Prime Now anche in alcune zone di Roma. Dopo Milano, la Capitale diventa la seconda città italiana in cui i clienti Prime potranno fare la spesa scegliendo tra oltre 8mila prodotti degli store Pam Panorama e beneficiando di consegne al piano entro un’ora, o in una finestra a scelta di due ore. I clienti Prime, che si trovano nelle zone di Roma coperte dal servizio, potranno effettuare una vera e ...

Amazon Prime Now arriva a Roma : come funziona e quanto costa la consegna in un’ora : Amazon Prime Now a Roma Da oggi Amazon amplia il suo servizio Prime Now in Italia includendo anche Roma nelle città coperte. I clienti abbonati della capitale potranno quindi fare la spesa con un clic su una selezione di oltre ottomila prodotti dei supermercati Pam Panorama. Lo shopping sarà consegnato direttamente a casa entro un’ora o in una finestra a scelta di due ore. La selezione di articoli acquistabili spazia da prodotti alimentari – ...

The Romanoffs : la nuova serie antologica di Amazon Prime Video (VIDEO) : The Romanoffs è la nuova serie Tv firmata Matthew Weiner. Conosciuto per Mad Men e vincitore di ben 9 Emmy Awards, il creatore e produttore si concentrerà in questo nuovo lavoro sulla famiglia reale russa. The Romanoffs seguirà vicino otto personaggi diversi e dislocati in ambienti e Paesi diversi, unendo Asia, America e Europa. Il cast presenta volti noti dello spettacolo internazionale e riporta al centro della scena attori come Aaron Echart o ...